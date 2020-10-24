Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim
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Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim

24.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:25

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullandı. Kime oy verdiği sorulan Trump, "Trump adında bir adama oy verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri kapsamında Florida'da "erken oy" kullanmak için sandık başına gitti. Trump, West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Trump, seçtiği yöntemin "çok daha güvenli" olduğunu ifade ederek, posta yoluyla kullanılan oylarda şüphe uyandırmaya devam etti. Trump, "Çok güvenli bir oydu, bir oy pusulasını posta ile gönderdiğinizden çok daha güvenli. Size söyleyebilirim her şey mükemmel, çok katı kurallar uygulanıyor. Oy pusulanızı posta ile gönderdiğinizde asla böyle güvenli olmazdı" dedi.

"HER YERDE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

"Florida'da çok iyi gidiyoruz ve her yerde çok iyi gidiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, gazetecilerin kime oy verdiğini sorması üzerine, "Trump adında bir adama oy verdim" diye konuştu.

54 MİLYONA YAKIN KİŞİ ERKEN OY KULLANDI

ABD Seçimler Projesi sitesine göre, şu ana kadar posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda 53.5 milyon kişi oy kullandı. ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ise dün Indianapolis'te oyunu kullandı.

Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim

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