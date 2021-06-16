Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi

CHP'den istifa eden Deniz Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında sanıklara hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. Sanıklar, mahkemede yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

CHP Deniz Milletvekili Teoman Sancar, kendisine yönelik şantaj tehditlerinin ardından partisinden istifa ederek aynı gün Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Sancar, daha sonra yaptığı açıklamada, partisine zarar vermek istemediğini söylemişti. Sancar'a karşı şantaj yapanların yargılandığı davada sanıklara hapis cezası çıktı.

TEOMAN SANCAR KATILMADI

Davanın ikinci duruşması bugün, Denizli 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Milletvekili Teoman Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SESBİS) ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki davranışlarından dolayı da iyi hal indirimi de aldıkları öğrenildi. Sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. S.S.'nin dosyası ise ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin