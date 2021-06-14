Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

Sancaktepe'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan ve bugüne kadar salgın nedeniyle uzaktan eğitim veren Türkiye'nin ilk teknoloji Anadolu imam hatip lisesi, yaz okulu sayesinde öğrencilerine kavuştu.

Sancaktepe'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan ve bugüne kadar salgın nedeniyle uzaktan eğitim veren Türkiye'nin ilk teknoloji Anadolu imam hatip lisesi, yaz okulu sayesinde öğrencilerine kavuştu.

Yaz okulu yoğunlaştırılmış eğitimin başlaması dolayısıyla Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle okullarında yüz yüze eğitim göremeyen öğrencilerin bugün okula kavuşma sevincini beraber yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonra eğitim-öğretimin yüz yüze devam etmesi temennisinde bulunan Çakıroğlu, "İmam hatiplerin bu pozisyona gelmesi ülke olarak gurur kaynağımız. İmam hatipler, tarihimizde çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Gurur duyacağımız bir aşamadayız." dedi.

İmam hatiplerde milli ve manevi değerleri bilen, teknolojiyle buluşan, çağın bilgileriyle donanımlı çocuklar yetiştirileceğini anlatan Çakıroğlu, okulun yatılı öğrencilerine şöyle seslendi:

"İl dışından gelen öğrencilerimiz var. Bizim misafirimizsiniz. Sizlere her türlü imkanı sağlayacağız. Bu konuda bir sıkıntı olmaz. Biz sizlerin yanındayız. Size destek olmak için buradayız. Devletimize ve milletimize daha iyi bir evlat olabilmeniz için çalışacağız. İyi bir imkana sahipsiniz. İnşallah sizleri ileriki aşamalarda, devletin kademelerinde ve farklı buluşların arkasında görürüz. Sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştireceğinize canı gönülden inanıyoruz. Sadece iyi bir bina yapılmadı. İyi bir şekilde donanımı da yapıldı. Burayı güzelleştiren siz öğrencilerimizsiniz."

"Sizin açacağınız güzel ufuklar olacak"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, lisenin, büyük emeklerle ilçeye kazandırıldığını anlattı.

Türkiye'deki ilk teknoloji Anadolu imam hatip lisesinin Sancaktepe'de açıldığını hatırlatan Döğücü, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk defa böyle bir okul açıldı. Onun için çok yoğun çalışan bir ekip var. Siz de ilkler olacaksınız Türkiye'de. Sizin açacağınız güzel ufuklar olacak. Sizler 'İlk öğrencileriz.' diyeceksiniz. Mekan ve hizmet anlamında çok şanslısınız. Bu okul Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapıldı. Çok güzel laboratuvarlar yapıldı. Siz bir taraftan geleneklerimizi, dinimizi bir taraftan da modern dünyadan geri kalmama anlamında teknolojinin bütün gereklerini ayrıntılarıyla öğreneceksiniz. İlerleyen, koşan dünyaya sizlerin çok şey katacağınıza inanıyorum. Küresel salgından dolayı geç bir araya geldik. Sizi görmekten hem heyecanlı hem çok mutluyuz. Sizler bizim evlatlarımızsınız, göz aydınlığımızsınız, sizi çok seviyoruz."

"Yaz okulunda bir yılın özetini yapacağız"

Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erkan Yavuz, öğrencilerle yüz yüze gelebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaz okulu kapsamında 5 haftada uzaktan eğitimle geçirilen bir yılın özetini yapacaklarını belirten Yavuz, "Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi için yaz okulumuz hayırlı olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, "Siz bizim umudumuzsunuz. Sizi çok seviyoruz. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Teknolojiyle ilgili geleceğimiz size emanet. Sizin de yükünüz hafif değil. Bunu bilin. Biz her daim yanınızdayız. Burada çok güzel günler geçireceksiniz." diye konuştu.

"Teknofest'e katılmayı planlıyoruz"

Öğrencilerden Ömer Zafer Afşar, arkadaşlarıyla bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:

"Salgın dolayısıyla uzaktan eğitim görüyorduk. Çok zorlanıyorduk bu durumda. Bugün okulumuzun açılmasından dolayı heyecanlandık. Okulumuzda çok güzel eğitim alacağız. Hep dijital ortamda arkadaşlarımızla görüştük. Kimseyi fazla tanıyamıyorduk, görüşemiyorduk, sohbet edemiyorduk. Yüz yüze eğitime başladık. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Daha güzel arkadaşlıklar kuracağız. Yüz yüze birbirimize daha iyi yardımcı olacağız."

Türkiye'deki teknolojik gelişmelere katkı sunmak istediklerini dile getiren Afşar, "Teknofest'e katılmayı planlıyoruz. İleride daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Bu okuldan mezun olduktan sonra ülkemizde yapılan İHA ve SİHA'ların gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. İnşallah ülkemizin yararına olacak işler başaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muammer Turan dua etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler ve velileri katıldı.

Okul hakkında

Özel müfredatıyla İngilizce ile beraber Arapça ve isteğe bağlı Çince ya da Japonca dillerinden birini öğrenme imkanı sunan Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumaya hak kazanan 90 öğrenci, okuldaki teknoloji sınıfları ve robotik sınıflarda eğitim alacak.

Öğrenciler yaz okulu yoğunlaştırılmış eğitiminde uzaktan eğitimle gördükleri dersleri pekiştirme imkanına kavuşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz