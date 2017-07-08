Sancaktepe Heyeti Şarkışla'yı Gezdi

Sancaktepe Sivaslılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Şarkışla'da ziyaretlerde bulundu.



Sancaktepe Belediyesinin düzenlediği kültür gezisi kapsamında Sivas ve ilçelerini gezerek kültür alışverişinde bulunan Sancaktepe heyeti, Şemsi Efendi Konağında Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a misafir oldu.



Dernek başkanı Adem Yıldırım, Oğuz'un misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını belirtti.



İlçede bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Bizleri böylesi nezih bir ortamda ağırladıkları için başkanımız Oğuz'a teşekkür ediyorum. Şarkışla'ya yönetim kurulu üyelerimiz ve 15 öğrenciden oluşan 92 kişilik heyetle geldik. İlçede çeşitli geziler yaptık." diye konuştu.



Oğuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa sürede iadeyi ziyarette bulunacaklarını söyledi.