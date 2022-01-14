Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Serkan Hançer yönetimindeki 34 DGS 631 plakalı otomobil, Şahin D. idaresindeki 21 ACF 318 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

Sürücü Hançer ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kadın otomobilde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

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