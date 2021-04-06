Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti
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Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti Direksiyon başında bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan bir kamyon sürücüsü 5 aracı perte çıkardı.

Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti

Direksiyon başında bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan bir kamyon sürücüsü 5 aracı perte çıkardı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, sabah 07.30 saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZH 0789 plakalı kamyon ile sokakta ilerleyen Kadir Karataş, bir anda bayıldı ve park halindeki 5 araca çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada 5 araç maddi hasar alırken, araçlardan biri de çarpmanın etkisiyle bir binanın merdivenlerine çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

Kazayı yapan kamyon şoförü Kadir Karataş, "Evden çıktım ben bu sabah, otuz senedir burada oturuyorum zaten. Arkadaşı almaya giderken düşmüş bayılmışım, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Kendimdeydim evden yeni çıktım, yüz metre gittim ondan sonra bayılmışım" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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