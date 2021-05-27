Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu
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Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu

Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki çocuğa araç çarptı.

Sancaktepe'de cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki çocuğa araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savruldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Sancaktepe Fatih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeş olan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kardeş yola savruldu. Kazayı gören anne ve çevredeki vatandaşlar çocukların başına toplandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki çocuğu hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kazada yaralanan iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yaşanan kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"KARŞIDAN KARŞIYA GEÇECEKLERDİ"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Çakır Çoban, " Biri kız bir erkek olmak üzere iki kardeş karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkarken caddeden gelen araç çocuklara çarptı. Kardeşler yola savruldu. Durumları neyse ki ağır değildi. Önce bizler yardımına koştuk sonrasında zaten ambulans geldi. Kazaya karışan sürücüyü de polisler götürdü" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu
Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu
Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu
Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki kardeş yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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