Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
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Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı

Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Gölete yuvarlanan kamyonun görüntüsü Olay yerinden detaylar Hüseyin Bal ile röportaj Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandıİSTANBUL - Sancaktepe'de freni boşalan kamyon, gölete yuvarlandı.

Gölete yuvarlanan kamyonun görüntüsü

Olay yerinden detaylar

Hüseyin Bal ile röportaj Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de freni boşalan kamyon, gölete yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Aydos Ormanı mesire alanında Tufan A.'nın kullandığı 34 BGL 63 plakalı parke taşı yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak gölete yuvarlandı.

Araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı.

Kamyonun göletten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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