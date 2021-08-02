Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
Gölete yuvarlanan kamyonun görüntüsü Olay yerinden detaylar Hüseyin Bal ile röportaj Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandıİSTANBUL - Sancaktepe'de freni boşalan kamyon, gölete yuvarlandı.
Gölete yuvarlanan kamyonun görüntüsü
Olay yerinden detaylar
Hüseyin Bal ile röportaj Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı
İSTANBUL - Sancaktepe'de freni boşalan kamyon, gölete yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Aydos Ormanı mesire alanında Tufan A.'nın kullandığı 34 BGL 63 plakalı parke taşı yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak gölete yuvarlandı.
Araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı.
Kamyonun göletten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak