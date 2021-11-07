Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısı izolasyon çalışması sırasında alev alev yandı. Çatının yandığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Burak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısı izolasyon çalışması yapılırken, iddiaya göre ustalar pürmüzü açık unuttu. Silikon eritme çalışması esnasında çıkan ateş sıçrayarak çatının alev alev yanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıktığı sokakta oturan ve olay anına tanıklık eden vatandaş Yıldıray Kaya, "Burada ustalar çalışma yaparken pürmüzü açık unutmuş. Yani insan sağlığı insan canı açısından gerçekten çok tehlikeli bir durum bu. Yangını çıkarttılar, sonra da hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin dolaşıyorlar ortada. Yani adamın orada üstüne çatı devrilmiş yangında. ya bu adam ölseydi ne olacaktı? Kim bunun hesabını verecek? Yani bu kadar ihmalkarlık var. Pes diyorum artık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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