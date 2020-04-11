Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçeden eczacılık yapan İsmail Durmuş'un talebi eczanesinin dezenfekte edildiğini ancak sosyal medyada bugün cevap verildiğini belirtti. Döğücü sosyal medya paylaşımı hakkında da soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İstanbul Sancaktepe'de eczacılık yapan İsmail Durmuş'un bugün koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından Sancaktepe Belediyesi'nin Twitter hesabından Durmuş'un dezenfekte talebine yanıt verilmesiyle ilgili açıklama geldi.

"AÇIKLAMA YAPMAMIZ GERİDE KALANLARA BORCUMUZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü şunları söyledi: Sevgili komşularım, minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor. Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz.

"DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILMIŞ ANCAK BİHABER CEVAP VERİLMİŞ"

Sosyal medyada merhum eczacımızın talebine yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki, İsmail Durmuş'un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış.

"EŞİ VE BEBEĞİ BİZE EMANET"

Sayın İsmail Durmuş'un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir."