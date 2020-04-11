Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı
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Sancaktepe Belediye, İsmail Durmuş, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel

Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçeden eczacılık yapan İsmail Durmuş'un talebi eczanesinin dezenfekte edildiğini ancak sosyal medyada bugün cevap verildiğini belirtti. Döğücü sosyal medya paylaşımı hakkında da soruşturma başlattıklarını açıkladı.

11.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:38
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı

İstanbul Sancaktepe'de eczacılık yapan İsmail Durmuş'un bugün koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından Sancaktepe Belediyesi'nin Twitter hesabından Durmuş'un dezenfekte talebine yanıt verilmesiyle ilgili açıklama geldi.

"AÇIKLAMA YAPMAMIZ GERİDE KALANLARA BORCUMUZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü şunları söyledi: Sevgili komşularım, minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor. Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz.

"DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILMIŞ ANCAK BİHABER CEVAP VERİLMİŞ"

Sosyal medyada merhum eczacımızın talebine yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki, İsmail Durmuş'un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış.

"EŞİ VE BEBEĞİ BİZE EMANET"

Sayın İsmail Durmuş'un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir."

Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Şeyma Döğücü'nün Twitter'dan paylaştığı fotoğraf

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan İsmail Durmuş, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Durmuş'un vefatının ardından sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi'nin dezenfekte talebine bugün cevap verildiğinin ortaya çıkmasının ardından tepkiler gelmişti.

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