Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İsmail Erdem'den Görevi Devraldı

Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü, eski belediye başkanı İsmail Erdem'den başkanlık görevini devraldı. Başkan Döğücü, "Çok büyük bir üstünlükle kazandık. Hiçbir şaibeye yer olmadan kazandık" dedi.

31 Mart mahalli idareler seçiminde sandıktan çıkan sonuca göre Sancaktepe Belediye Başkanlığına Şeyma Döğücü seçildi. Başkan Döğücü, düzenlenen törenle bir önceki dönemin Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'den görevi devraldı. Belediye binasında gerçekleştirilen törene Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir önceki Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Döğücü, belediye binası önünde kendisini bekleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Daha sonra konferans salona geçen Başkan Döğücü ile Erdem, burada konuşmalarını gerçekleştirdi.

Başkan Şeyma Döğücü'ye görevi huzur içinde devrettiğini ifade eden İsmail Erdem, "Cenab-ı Hak 10 yıl 10 gün Sancaktepe halkına hizmet yapmayı nasip eyledi. AK Parti'li bir belediye başkanımıza makamı teslim etmeyi Cenab-ı Hak nasip eyledi. En büyük güzelliklerden birisi de bu. Onun için mutluyuz. Gönül huzuru içerisinde Şeyma hanımefendiye görevi teslim ediyoruz bugün. Gece gündüz çalışan bir ekip ruhuyla geldik. Yoksa 10 yılda bu kadar yüzerce eseri bir araya getirmek gerçek anlamda zordu. Tüm arkadaşlarımızdan helallik diliyoruz, haklarınızı helal edin" diye konuştu.

Başkan Döğücü ise, "Öncelikle bu mukaddes vazifeyi bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bu görevi bize layık gören, güvenen, kadınlara güvendiğini gösteren sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sancaktepe'ye 10 yıl önce birlikte geldiğimiz o süreçlerde ne kadar fedakarane, uyumadan, yemeden içmeden yaptığı hizmetlerin sizlerle birlikte hepimiz şahidiyiz. Allah'ın huzurunda bu hizmetlerinizin şahidi olacağız başkanım. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Teşkilatımız olarak, belediyemiz olarak, eski kadrolar, yeni kadrolar hep birlikte bu zaferi kazandık. Çok büyük bir üstünlükle kazandık. Hiçbir şaibeye yer olmadan kazandık. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA