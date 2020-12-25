Sancak - Söz Ver sözleri! 'Söz Ver' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Sancak'ın yeni albümü ve albümdeki yeni parçası "Söz Ver" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Sancak 'Söz Ver' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancak'ın "Söz Ver" şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Söz Ver sözleri nelerdir? Sancak kimdir? Nereli?

SANCAK - SÖZ VER ŞARKI SÖZLERİ

Beni öldürmen lazım, soğumuşken sancım.

En başından bile bile sana dönmem lazım.

Ellerini çek üzerimden, nefretine muhtacım.

Her şeyimi aldın içinden bu küçük dünyamın.

Umarım bu nefretle ölmem..

Ona da benim gibi sarılacağına söz ver.

Birkaç parçam kaldı kırılmayan

O yüzden bir gün yine gelip beni uçurumlardan bırakacağına söz ver.

Sanki kim benim umrumda...

Sen dışında bütün dünya yansın.

Uyuttun bi de omzunda,

Öldürdün beni uykumda, yandım.

Gelip beni bulsunlar kalbimin kör kuyusunda kayıbım.

Alıp beni koynundan yokluğunla sınasın yine tanrım.

Beni unutman lazım, kabuklarımı açma diye.

Aynı yarayı deşme diye, bu yarayı kesip atmam için bana bi umut lazım.

Bunu bilip de mutlu olma diye seni unutmam lazım.

Rahat mı yaslandığın omuz?

Bir gün aklına gelirse eğer onun omzunda kokum,

Ondan uzak dur.

Onu da benim yerime koyup gelme.

Benden uzak dur ya da gel inandır ve sonra tuzak kur.

Umarım bu nefretle ölmem..

Ona da benim gibi sarılacağına söz ver.

Birkaç parçam kaldı kırılmayan

O yüzden bir gün yine gelip beni uçurumlardan bırakacağına söz ver.

SANCAK 'SÖZ VER' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sancak - Söz Ver şarkısı 24 Aralık Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenme ve 10 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz & Müzik: Sancak

Aranje: Dirty Beatz

Mix: Buğra Kunt

Mastering: Emre Kıral

Video & Kurgu: Burak Fatsa