Sancak - Senin Yüzünden Feat. Taladro şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Sancak'ın yeni parçası "Senin Yüzünden" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Sancak ve Taladro'nun birlikte söyledikleri "Senin Yüzünden" şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancak ve Taladro'nun birlikte söyledikleri "Senin Yüzünden" şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Senin Yüzünden sözleri nelerdir? Sancak kimdir? Taladro kimdir?

'SENİN YÜZÜNDEN' ŞARKI SÖZLERİ

Beni duvarlara yine vurma.

Canımı al ama kurtulma.

Bir bilsen kimlerde arıyor seni kalbim.

Yağmura gizlendi yine gözyaşları.

Kimlerden geçiyor da bi senden geçmiyor kalbim.

Aynı sokaktayım, geldiğime şaşırdığın, görünce sarıldığın,

Gözyaşımın kurumadığı aynı sokaktayım.

Yerime başka birini koyabildiğin aynı yataktayım.

Kalbim... Ne diyeceksen söyle.

İçinde kalmasın birkaç yarayla ölmem.

Hala besleniyorum inan beni kanattığın yerden.

Hoşça kal diyemem sana tek isteğim ölmen.

Bana soruyor hesabını hayat.

Ala ala seni aldı elimden.

Kanla yazıyorum adını duvarlara,

Bugün ölürsem senin yüzünden.

Onu arıyor yana yana gönlüm.

Kime inansa gitti peşinden.

Yerine gelen seni soruyor bana

Kimse memnun değil yerinden.

Her şeye kondu neden

Her gece gitti biri.

Ne acı öteki kafayı çekip gördü dibi.

Bu yaşlı kötü dünya basit ve bitli biri.

Yutuyor iyileri hep giyiyor istediğini.

Yakama toz değiyor, kirim nazlıdır bu da az bilinir.

Kanım pıhtılaşır yar yine aspirinim.

Öldüğüme sevinme, tanıyorum katilimi.

Her şeyin var nedeni oldukça nettik oysa kapıyı çekerken.

Kimine bir ömür aşk kimine çok erken.

Elimle inşaa ettiğim üstüme çökerken.

Her kışın sonu bahara var varışı.

Fakat bahtım kara Haziran'da kar yağışı.

Yirmilerde saçlarıma ak karışır.

Gözümün önündeyken aldatışın.

Hala gitmiyor ses, dinmiyor ter, ılımıyor ten.

Ateş altındayım el izin namludayken.

İçimden gelmiyor seni sevmek.

Bu cehennemde yaşamak zor yine de ölmek için erken.

SANCAK FEAT TALADRO 'SENİN YÜZÜNDEN' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sancak - Senin Yüzünden Feat. Taladro 24 Aralık Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 70 bin izlenme ve 14 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz: Sancak & Taladro

Müzik: Sancak

Aranje: Dirty Beatz

Mix: Buğra Kunt

Mastering: Emre Kıral

Video & Kurgu: Burak Fatsa