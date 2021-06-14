Sanayinin Ar-Ge Projelerine Paü'den Destek

PAÜ İLTAM Müdürü ve Tavas SHMYO Müdürü olan Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a ziyarette bulundu.

PAÜ İLTAM Müdürü ve Tavas SHMYO Müdürü olan Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a ziyarette bulundu. Görüşmede, İLTAM bünyesinde bulunan cihazlar hakkında kısa bir bilgi veren Prof. Dr. Akdoğan, sonrasında Oda Başkanı Erdoğan ile iki kurum arasında yapılabilecek işbirliği üzerinde istişarelerde bulundu.

Prof. Dr. Abdullah Akdoğan İLTAM'ın Gıda, Fizik, Toprak, Çevre, Maden, Genel Laboratuvarı, Numune Hazırlama, Görüntüleme, Nano Teknoloji, İlaç, Kimya, Tekstil, Ar-Ge, Biyoloji ve elektronik alanlarında hizmet verdiğini ifade etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise 30'dan fazla farklı sektörden firmaların kendilerine üye olduğunu ve İLTAM'ın özel sektöre vereceği Ar-Ge çalışmalarına destek vermek adına DTO olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca görüşmede DTO'nun Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü "Denizlide Teknik Tekstile Dönüşüm Teknik Destek Projesi"nde yer alan ekip üyelerinin İLTAM laboratuvarlarını ziyaret etmesi ve burada yapılan çalışmaları yerinde incelemesi konusunda çalışmalar başlatıldı.

Ziyarette, Tavas SHMYO'da yeni açılacak olan Kozmetik bölümü öğrencilerinin staj yapabilecekleri firmaların belirlenmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası bu firmalarda istihdam olanaklarını kapsayan bir protokolün hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: Habermetre