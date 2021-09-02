Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyeti seçimi kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti seçimlerinin yeniden usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti seçimlerinin yeniden usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Geçtiğimiz 16 Ağustos günü gerçekleştirilen Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyeti seçimin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazı ile OSB müteşebbis heyetinin yeniden usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi istenildi. Bakanlıktan gelen yazıda, Malatya Ticaret Odasının 16 Ağustos'taki seçimin iptali için Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduğu ve mahkemenin ise tedbir kararı verdiği anımsatılarak şu görüşlere yer verildi:

"Malatya TSO'yu temsil eden üyelerin yokluğunda 4 eksik ile oluşan Malatya Merkez 1. OSB Müteşebbis Heyetinin, Malatya 1. OSB Sanayiciler Derneğini temsil eden 4 üyenin de mahkeme kararı gereği yetkisiz hale gelmesi nedeniyle toplantı ve karar sayısının sağlanması mümkün olmadığından OSB müteşebbis heyetinin yeniden usulüne uygun olarak oluşturulması, o zaman kadar OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili tarafından OSB'nin rutin işlerinin mevcut yetki belgesi çerçevesinde yürütmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı