02.10.2019 20:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kuveyt Ticari ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'a ASO 1.OSB'yi gezdirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'deki sanayi alt yapısını kendi gözleriyle görmesi için bugün Ankara'da organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık"

"İki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz"

"Gerek Türkiye'de olsun gerekse Kuveyt'te olsun iki ülkenin halklarına katkı sağlayacak kazan kazan esasına göre uygulamalarımızı hayata geçireceğiz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'deki sanayi alt yapısını kendi gözleriyle görmesi için bugün Ankara'da organize sanayi bölgesi ziyareti yapıyoruz. Değerli dostumla bütün meselelerin üzerinden geçtik. İnşallah iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesine daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan'la birlikte ASO 1.OSB'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin elektrikli otobüs, metro ve tramvay üreticisi olan Bozankaya A.Ş. gezen ikili daha sonra test aşamasındaki elektrikli bir otobüsü inceledi. Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan, kısa bir mesafe elektrikli otobüsü kullandı. Daha sonra iki bakan elektrikli otobüs önünde kısa bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Kuveyt'le yapabileceğimiz verimli iş modelleri var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan'la verimli bir görüşme geçirdiklerini dile getirerek, iki ülke vatandaşlarına katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi. Varank, "Masadaki konuları görüşmek ve hızlandırmak için kendisini Türkiye davet etmiştim. Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'deki sanayi alt yapısını kendi gözleriyle görmesi için bugün Ankara'da organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık. Değerli dostumla bütün meselelerin üzerinden geçtik. İnşallah iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesine daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt'le de yapabileceğimiz verimli iş modelleri var. Kuveyt'te biliyorsunuz petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımlar var hammadde açısından önemli bir tedarikçi. Bizim Sanayi alanında bir geçmişimiz, tecrübemiz var. Bildiğiniz gibi 2023 sanayi ve teknoloji strateji açıklamıştık. Bu stratejinin bir parçası olarak yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi de var ve burada dostlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz. Gerek Türkiye'de olsun gerekse Kuveyt'te olsun iki ülkenin halklarına katkı sağlayacak kazan kazan esasına göre uygulamalarımızı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kendini dünya çapında kanıtlamış bir ülke"

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkürlerini iletti. Al-Roudan, elle tutulan sonuçlar almak istediğini belirterek, "Fabrikaları gezdiğim için çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve teknoloji Bakanı'nın misafirperverliğine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bu güzel fabrikaları gezme fırsatı bulabildim. Türkiye ile Kuveyt arasındaki İşbirliğinin pekişmesi yönünde her türlü gayreti göstermekteyiz. Her iki ülkenin de yararına olacak şekilde işbirlikleri yürütülmesi gerekiyor. Aslında sanayi sektöründe danışıklığa gerek yok. Zira Türkiye dünya çapında ürünleri konusunda kendini kanıtlamış bir ülke. Bundan dolayı da Türkiye'deki tecrübelerden faydalanmak için buradayız. ve bu anlaşmalar inşallah ileriki zamanlarda kağıtta sadece bir mürekkep şeklinde kalmaz, Elle tutulan bir sonuçta alırız. Dünya çapında bir rekabet söz konusu o yüzden kaybedecek zamanımız yok. İleriye dönük hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İmzaladığımız anlaşmalar bir an önce uygulamaya geçsin"

Al-Roudan, Türkiye'yle daha önce imzalanan mutabakatların sonuca ulaşmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Bakan Varank'la birlikte yol haritası çizeceklerini söyledi. Al-Roudan, "Daha önce mutabakat zaptları imzalanmış vaziyetteydi. Ne yazık ki hiçbiri faaliyete geçmedi. Biz istiyoruz ki imzaladığımız tüm anlaşmalar bir an önce yerine getirirsin ve uygulamaya geçilsin. Sayın bakanımla birlikte bu yol haritasını ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ASO 1.OSB'de bulunan zırhlı askeri araç üretimi yapan Nurol Makine fabrikasını ziyaret etti.

Kaynak: İHA