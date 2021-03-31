Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor"
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Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor'

Son dakika gündem haberine göre Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank, "Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor.

Sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank, "Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor. Tasarım değiştirip netice alınıyor. VLP İngiliz mutasyona ilişkin tasarım yaptılar, testler yapılıyor" dedi.

Bakan Varank, TBMM'de gazetecilerin sorumlarını cevapladı. Varank, virüs benzeri parçacıklı (VLP) aşıya ile ilgili olarak, "VLP teknolojisi var. Bu alanda dördüncü aşı oldu. Farklı aşılar var. VLP aşısını dile getiriyoruz, inovatif çalışma. Virüs benzeri yapı ile antikor oluşturulması çalışılıyor. Aşımızdan çok umutluyuz hocalarımız gayretli. İhsan hoca da çok değerli. Kolay süreçler değil. Neden uzun sürdü deniyor. İki aydan önce bitmez faz çalışması. Uzun süreçle. Aşamalar başarılı tamamlanırsa sene sonundan önce aşımızı elimize alırız. Aşamalar başarı ile sonuçlanırsa elli milyon doz aşı elimizde olacak, ben de gönüllü olacağım. Ayın 17 ya da 18'sine kadar kovid olmazsam gönüllü olacağız. Kuralları çok katı. Faz bir ve ikiyi bitirmek dört aydan önce mümkün değil. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantı yaptı. Türkiye'de faz bir çalışma merkez sayısı dokuzdu. Bu sayı 20 ye çıkacak. Kolay hale gelecek çalışma" ifadelerini kullandı.

Nazal aşı konusundaki soruya Varank, "Protein tabanlı aşı. Burundan olacak aşı çalışması. ODTÜ'lü hocamız lider. Toksik testler, hayvan deney tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuruldu, onay alınca insan deneyi başlayacak. Ankara'da klinik deneyler yapılacak. Dünyada fazla örneği yok. Zaman onay kararına bağlı" şeklinde konuştu.

Mutasyon ile ilgili olarak Varank, "Burun ve VLP aşısı mutasyona kolay sağlanabiliyor. Tasarım değiştirip netice alınıyor. VLP İngiliz mutasyona ilişkin tasarım yaptılar, testler yapılıyor. Yerli aşıdan ziyade aşı konusu Dünya sağlık Örgütü gündeminde. Az gelişen ülkelerin aşı erişimi yok, farklı ülkelerden talep geliyor hem aşı talebi hem çalışmayı beraber yürütme talebi var. Yurtdışından ilgi var. Dünya konuyu ele almalı. Birleşmiş milletler öncülüğünde bir şey yapılmalı" dedi.

Kendisinin aşı olmadığını belirten Varank, "Gönüllü olmak için bekliyorum. Aşının yüz de yüz koruyuculuğu yok. Aşı olursan buluşmaz demek değil. Koruyuculuğu var. Önemli olan şu. 65 yaş üstü aşılama tamamlanınca sayıda düşüş olduğunu bakan gösterdi aşılar çalışıyor. Aşı karşıtlığını kabul etmeyiz. Bu doğru tavır değil. Sinsi bir hastalık bu mücadele yolu aşılanmak. Türkiye gayret içinde. Küçük ülkelerde aşılma yapılmamış" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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