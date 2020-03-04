Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kızılcahamam'da

04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:10

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması"na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.



Kacır'ı, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar karşıladı.



Kacır ve beraberindekiler daha sonra "Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması"na geçti.



Toplantıda konuşan Kacır, "Gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Selim Cerrah da toplantıda bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA