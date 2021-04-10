Sanayi sitesinde yangın; çalışanların panik anları kamerada

AFYONKARAHİSAR'da sanayi sitesinde 4 iş yerinin ortak kullandığı bacadan yangın çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da sanayi sitesinde 4 iş yerinin ortak kullandığı bacadan yangın çıktı. Çalışanların can havliyle dışarı çıktığı yangın erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın sırasında çalışanların panik anları ise kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi 10'ununcu ada 1140 Sokak'ta meydana gelen olayda; 4 dükkanın birlikte kullandığı bacadan bir anda duman, ardından da alevler yükselmeye başladı. Dükkanlarda çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangını fark eden 2'nci Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Bekir Koçak hemen itfaiyeye haber verdi. Daha sonra eğitimli kooperatif çalışanları alevlere kompresörlü yangın söndürme tankeriyle müdahaleye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ise 4 araç ve çok sayıda personelle alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

'YANGININ ÇIKIŞ YERİ BACA'2'nci Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak, "Yüksek derecede duman çıktığını gördüğümde daha henüz ihbar yapılmamıştı. Dumanı gördüm, çok fazla lastik yakıyorlar zannettim. İkaz edeyim derken yangın olduğunu fark ettim. Eğitimli personelimizle geldik alelacele taktık, ilk görevleri oldu, inşallah Rabbim tekrar kullandırmak nasip etmesin, böyle afetler vermesin. Elbirliğiyle çatıya çıktık. Sacları ayırdık, beraberinde yanan ateşin üzerine tazyikli su basıncıyla söndürmeye çalıştık. Daha sonra itfaiye ekiplerimiz de yetişti. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bu adadaki pek çok iş yeri zarar görebilirdi. Bunları önlemiş olduk bu arada. İlk yangının çıktığı yer baca. Bacadan gördük biz, saclarla kaplı olduğu için sacları yolarak, bu bacalar müşterek, 4 tane dükkanın havalandırma bacası olduğu için hangisinden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Öte yandan yangın ilk çıktığı anlarda çevredeki esnafların ve işletmelerde çalışanların panik anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde çatısı yanan işletmede çalışanların dışarı çıktığı anlar ve olay yerinin güvenliğini sağlamaya çalışmaları dikkati çekti. Caddenin girişinde bekleyen bir kişi ise bölgeye girmek isteyen araç sürücüierini yangın konusunda bilgilendirerek, başka yöne gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER