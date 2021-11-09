SANATIN KALBİNİN ATTIĞI YER: "ANTAKYA"

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın sanata ve sanatçıya verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor.

Antakya Belediyesi ve Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen ve 16 - 22 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek "Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali"; Uluslararası karma sergi, Resim Çalıştayı, imza - söyleşiler ve 8-9 yaşlarındaki öğrencileri katıldığı Minik Sanatçılar çalıştayı içerikleri ile Antakya El Sanatları Müzesi ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Mahfel Sosyal Tesislerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Antakya El Sanatları Müzesi'ni, yaşayan ve üreten müze yapma hedefi ile çalışan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Antakya'mızın kadim tarihini gün yüzüne çıkarabilmek, onu gelecek nesillere aktarabilmek fiziksel restorasyonların yanı sıra sanat ile anlatarak, kültür ile yaşatarak mümkün olabilmektedir.

Bizler de bu bilinç ile Antakya'mızın sanat yelpazesini her geçen gün genişletiyor, binlerce yıllık bu kadim tarihi sanatın içerisinde anlatıyoruz.

Antakya Belediyesi olarak Kültür Şehri yapmayı planladığımız Antakya'mızı yepyeni bir festival ile renklendirmenin hazırlığı içerisindeyiz.

Ansam Kültür Derneği iş birliği ile Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ne bu yıl ev sahipliği yapıyoruz. 16-22 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sanat festivalimiz, ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden kıymetli sanatçıları ağırlayacak; Antakyalı sanatseverlerle, gençlerle ve hatta çocuklarla sanatın inceliklerini buluşturacak.

Bizler sanat ile buluşmanın güzelliğini yaşarken, sanatçılarımıza da kadim şehir Antakya'mız ile buluşmanın; bu değerli şehrin dokusunun, kokusunun, insanının, mutfağının, kültürünün ayrıcalığına varacaklar.

Ben şehrimize sanatsal bir bakış kazandıran ve bu bakışla sanat yelpazesini genişleten sanatçılarımıza, emeği geçen işbirlikçimiz Ansam Kültür Derneği'ne şimdiden teşekkürlerimi sunuyor; Antakya'yı kültür, sanat şehri yapma yolunda daha nice çalışmalar yapmayı temenni ediyorum. " sözlerine yer verdi.

Yayın Tarihi :

09 Kasım, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet