Sanatın dahileri Picasso ve Satie'nin eseri "Parade Velvet Gentleman" balesi Türkiye sahnesinde

Dünya sanatına yön veren iki unutulmaz isim Pablo Picasso ve Erik Satie'yi bir araya getiren Parade Velvet Gentleman adlı bale, İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.

Dünya sanatına yön veren iki unutulmaz isim Pablo Picasso ve Erik Satie'yi bir araya getiren Parade Velvet Gentleman adlı bale, İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 34. Uluslararası İzmir Festivali, 26 Ağustos gecesi Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1. Dünya Savaşı yıllarında müziği ve sahne tasarımı ile sanat dünyasına yeni kapı aralayan uluslararası bir eseri ağırlayacak.

1. Dünya Savaşı henüz devam ederken 1917 yılında Jean Cocteau'nun bir Kübizm manifestosu olmasını düşünerek yazdığı, Pablo Picasso'nun sahne ve kostüm tasarımını yaptığı, Leonid Massine'nin koreografisini hazırladığı ve müziklerini, döneminin sanat anlayışını değiştiren Erik Satie'nin yaptığı Parade the Velvet Gentleman, İzmir'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Picasso'nun sanatını bale sahnesine taşıyan ve genel sanat yönetmenliğini Ruben Zahra'nın üstlendiği balede Dorian Mallia ve Diane Portelli dansçı, Tricia Dawn Williams piyanist ve Akgün Çavuş perküsyonist olarak görev alacak.

Piyano ve oyuncak piyanonun birlikte kullanıldığı eserde daktilo, cam şişe, sirenler, tabanca atışlarından oluşan ritimler de kullanılacak.

Eleştirmenlerin 1900'lü yılların ilk yarısında "başarılı rezalet" olarak tanımladığı eserin Malta yapımı bu yeni sunumunda animasyon, video-art, projeksiyon dansı ve çağdaş dans da yer alıyor.

1900'lü yıllardan bir klasik eserin yeni versiyonu

Parade the Velvet Gentleman balesinin genel sanat yönetmeni Ruben Zahra, AA muhabirine, ilk kez 1900'lü yılların başında Paris'te sahnelenen eserin Picasso ve Satie'nin muhteşem bir iş birliği olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Sanat dünyasında çok popüler olmayan eseri 2017 yılında yeniden sahnelemeye karar verdiğini ifade eden Zahra, "Orijinal müzik ve yeni estetik teknikler kullandık. Orijinal kostüm tasarımından faydalandık. Bale ve dans yeni video sanatlarıyla, medya teknikleriyle zenginleştirildi. 1900'lü yıllardan klasik bir eserin yeni versiyonunu sahneliyoruz." dedi.

Ruben Zahra, İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ile 3 yıl önce tanıştığını ve ortak projelere imza atmayı düşündüklerini anlatarak, ilk çalışmanın da Parade the Velvet Gentleman balesi olduğunu söyledi.

Zahra, Türkiye'de ilk kez bulunduğunu ve bir eser sahneleme fırsatı yakaladığını aktararak, İzmir'de sanatseverlerle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Piyanist Tricia Dawn Williams ise bale gösterimi sırasında iki piyano kullanacağını, oyuncak olarak adlandırılan ve 1950'li yılların başında Fransa'da yapılmış küçük bir piyanonun da vintage tarzıyla esere farklı bir tını kazandırdığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz