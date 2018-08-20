Sanatçıların Köyünde Festival Zamanı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Sonsuz Şükran köyünde Anadolu'ya Şükran Buluşmaları Festivali'nin 9'uncusu düzenlenecek.

Sonsuz Şükran Köyü Derneği ve Köyün Kurucusu Mehmet Taşdiken, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'ya Şükran Buluşmaları'nın bir kez daha yöre halkı ile birçok ünlü sanatçıyı bir araya getireceğini söyledi.

Taşdiken, 4 gün süreli festivalin 23 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirterek, etkinliklere herkesi davet etti.

Taşdiken, festivalde her yıl olduğu gibi yine vizyona girmiş değerli sanat filmlerinin gösterimini yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gündüz saatlerinde çeşitli konularda gerçekleştirilecek çardak altı sohbetlerimizin yanı sıra köylülerimizle köy odalarındaki sohbet programlarında bir araya geleceğiz. Seyahat ve hat edebiyat atölyesinin de kurulacağı etkinliklerimizin akşamki bölümlerinde film gösterileri yer alacak. Ardından filmleri gösterilen yönetmenlerimizin festivale katılan vatandaşlarımızla buluştuğu söyleşi bölümü olacak. Festivalimizin konser programlarında ise Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'ün de aralarında olduğu birçok tanınmış ve ünlü isim sahne alacak. Kına gecesi geleneğinin de canlandırılacağı etkinlikte, yerel sanatçılarımızın da konser programları olacak."