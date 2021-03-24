Sanatçılardan Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'ne hat desteği

Kütahya'nın tarihi camilerinden Karagöz Ahmet Paşa Camii'nin Cihar Yari Güzin levhaları camideki yerini aldı.

Hattat Mahmut Şahin ve Hattat Merve Kara Kızılkaya koordinatörlüğünde yazılan levhalar, Karagöz Ahmet Paşa Camii'ne takıldı.

Hattat Mahmut Şahin, "Kütahya başta olmak üzere 15'in üzerindeki kadim camilere Cihar Yari Güzin levhaları yerine asılıyor. Bazı ilkleri barındıran projede sanat tarihinde ilk defa Akkase ebru tekniği ile Cihar Yari Güzin levhaları Kocaelili sanatçılar tarafından meydana getirildi. Havva Altunbaş, Meral Oruç, Yasemin Coşkun, Nesrin Tokgöz ve Fatma Altunbaş tarafından meydana getirildi. Yazılı levhalar ise Kocaeli ve Bursa'daki talebelerimin gayretleri ile yazıldı. Bursa'da Demirali Kurtulmuş beyin nezaretinde devam çalışmaları Hattat Ali Özden ve Cavit Yumuşak Murakkaya gerdi. Ahmet Eroğlu, Betül Yiğit, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral, Selma Erenoğlu, Sema Erdoğan, Ayşe Arslan, Figen Soysal, Yasemin Erenoğlu ve Reyhan Kurt projede emekleri olan hattatlarımız. Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii'ne asıldı, mihrap ayeti bana, levhalar ise Merve Aytan hanıma aittir" diye konuştu.

Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii İmam Hatibi Rahmi Aydın ve Müezzin Hüseyin Karabulut, emekleri sebebiyle Şahin ve hattatlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı