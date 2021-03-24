Sanatçı Teoman maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu: Dosya bilirkişide

SANATÇI Teoman'ın, 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait şarkının rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla Hacı Yatmaz Film Prodüksiyon şirketine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında duruşma, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle ertelendi.

SANATÇI Teoman'ın, 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait şarkının rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla Hacı Yatmaz Film Prodüksiyon şirketine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında duruşma, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle ertelendi.

Tam adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan ünlü sanatçı 5 sene önce Gönülçelen adlı albümünde yer alan "Mavi" şarkısının, davalı prodüksyon şirketinin şarkının sözlerini değiştirerek iki ayrı reklam kuşağında kullandığını öne sürerek "Manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle" bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Davaya konu olan şikayet dilekçesinde, Teoman'ın 1996 yılından bu yana çoğu söz ve müziği kendisine ait olan 18 adet albümünün bulunduğunu ve dünyaca tanınan bir sanatçı olduğu vurgulandı.

"ESERE VE MÜVEKKİLİME ZARAR VERİLDİ"Söz konusu dava dilekçesinde "Müvekkilimiz 2001 senesinde çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' şarkısının, 2016 senesinde iki ayrı reklam kuşağında, şarkının sözlerini değiştirerek ve kötü bir düzenleme ile adaptasyon şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Reklamda kullanılan şarkı, tüm dünyada müvekkilime ait olduğu bilinen ve bu durumun aksi düşünülemeyecek bir eserdir. Dolayısıyla davalı tarafın hukuka aykırı bir fiili gerçekleştirdikleri, kasten müvekkilimin rızası dışında kullanarak esere ve müvekkilime zarar vermişlerdir" ifadelerine yer verildi.

"ŞARKININ TELİFİ MÜVEKKİLİME AİTTİR"Şikayet dilekçesinde "Reklamlarda kullanılan 'Mavi' adlı şarkısının tüm telif hakları müvekkilime aittir ve yasal koruma süresi müvekkilimin yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıl süreyle de bu durum devam etmektedir" sözleri yer aldı.Dilekçede ayrıca, "Reklamların yayının durdurulması, bu fiilleri sebebiyle müvekkilimden özür dilenmesini ve zararın giderilmesi talebi, davalı tarafa tebliğ edilmesine rağmen bu durum düzeltilmemiştir. Bu suretle müvekkilimin telafisi kabul olmayacak zararın artmasına sebebiyet vermişlerdir" denildi.Davacı Teoman'ın avukatları mahkemeden davalı tarafın özür dilemesi ve reklam yayınlarının durdurulması, davalının iddia edilen söz konusu eylemi sebebiyle elde ettiği gelirin davacıya iadesi yönünde karar verilmesini ve ayrıca davalı tarafın davacı sanatçıya bin TL maddi 500 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talebinde bulundu.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Duruşma, dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı