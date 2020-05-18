Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi.

Sanatçı Sümer Ezgü
18.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:09

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi.

Ezgü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin sürdüğü günleri, Antalya'daki evinde müzik çalışmalarıyla geçiriyor.

Evinde çalıp söylediği türküleri, sağlık çalışanları ve evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşan Ezgü, bu kez 19 Mayıs'a özel marş besteledi.

Ezgü, sözü ve müziği kendisine ait olan eseri, yine sosyal medya aracılığıyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Marşın aranjmanında Hakan Kara, kayıt, stüdyo ve baskı aşamasında ise Ali Kadir Kamacı Ezgü'ye destek oldu.

Nakaratında "Gençler vatan size emanet." sözlerinin vurgulandığı marşa, Volkan Çakır tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı görüntülerinin de yer aldığı klip hazırlandı.

"Marşı koronavirüs günlerinde hazırladım"

Sanatçı Sümer Ezgü, AA muhabirine, işgal altındaki vatanın istiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un çok anlamlı olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıktığı ve vatanın kurtuluş ateşini yaktığı güne özel bir marş olmasını istediğini dile getiren Ezgü, Kovid-19 nedeniyle evde kaldığı günleri değerlendirerek böyle bir çalışma içine girdiğini ifade etti.

Ezgü, vatanın işgalden kurtuluşunu vurgulayan 10. ve 50. yıl marşlarının olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele başarısının gençlere armağan edilmesi hikayesinin olduğu sözleri içeren, melodik olarak da dillere düşebilecek bir marş yapmak istedim. Çalışarak ve üreterek ülkeyi geliştirme görevinin gençlerde olduğunun vurgulandığı bir marş yazdım. Bu marşı koronavirüs günlerinde evde yaptım, bundan dolayı bu eserin anlamı benim için çok farklı. Söz ve müziği bana ait olan marşı ülkemize armağan ediyorum. Mix masterini arkadaşa gönderdim, evde zor koşullarda kaydını yaptım. Ama bana göre çok anlamlı, çok güzel oldu. Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları ve onun arkasından giden Anadolu halkının yer aldığı bir video da hazırladık."

Yazdığı eseri öncelikle eşine, çocuklarına, sanatçı arkadaşlarına ve çevresine dinlettiğini anlatan Ezgü, onlardan "sanki yıllardır dinliyorlarmış" hissini yansıttıkları dönüşler aldığını, marşın çok beğenildiğini söyledi.

Ülkenin teknolojik, bilimsel ve sanatsal gelişimi görevinin gençlere verilmesini marşta ön plana çıkarmaya çalıştığını kaydeden Ezgü, "Marşı gencinden yaşlısına herkesin olduğu kitlesel bir konserle, meydanları doldurmuş binlerce insana söylemeyi çok arzu ederdim. Ama şimdilik bununla yetinmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Ezgü, marşın nesilden nesle yaşatılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:10:12. #1.15#
title