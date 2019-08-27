Sanatçı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir?

27.08.2019 16:08

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Özdemir, 1963 yılında doğdu. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran sanatçı Mersin'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Selahattin Özdemir nereli, kaç yaşında? Selahattin Özdemir şarkıları, doğum tarihi…

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Arabesk şarkıların tanınan isimlerinden Özdemir, 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında müezzinlik yapan sanatçı, daha sonra sanat ile ilgilenmeye başladı. 1982'de ilk kasetini çıkardı. Günümüzde sanat dünyasıyla ilişkisini sonlandıran Selahattin Özdemir, geçimini Mersin'de işletmecilik yaparak sağlıyordu.

SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARIN ÇALINMAMASINI İSTEDİ

"İngilizce arabesk" projesinden söz eden Selahattin Özdemir, bir dönem seslendirdiği 4 şarkının kasetlerinden çıkarılmasını ve hiçbir yerde çalınmamasını istemiştir. Söz konusu şarkılar ise şöyle: "Yanlış Yerde Doğmuşum", "Yaşamam Artık", "Esrar Perdesi", "Hem Yaratıyorsun Hem Unutuyorsun".

ŞARKILARI - ESERLERİ

Arabesk sanatçısı Özdemir'in; Umut Sandalı 1982, Bir Kulum İşte 1987, Hem Yaratıyorsun Hem Unutuyorsun 1988, Bir Dinle Bir Ağla 1988, Esrar Perdesi 1989, Karar Sende 1990, Sevda Şarhoşu 1991, Allah Korusun 1992, Zamanı Şimdi 1992, Klasikler 1994, Filmin Sonu1995, Şimdi Sen Olacaktın 1996, Hepsi Bir Yalan 1997, Bu Kadar Hiç Sevmedim 1998, İhanetin Var 1999, Klasikler2000, Sevda Sarhoşu (2) 2001, Karar Ver 2002, Bahtsız Kadın 2003 gibi eserleri bulunuyor.