Sanatçı Osman Dinç'in "Teorem II" Sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı
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Sanatçı Osman Dinç'in "Teorem II" Sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı

Sanatçı Osman Dinç'in 'Teorem II' Sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Osman Dinç'in "Teorem II" Sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Osman Dinç'in "Teorem II" Sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Dinç'in 2014 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiği "Teorem" isimli serginin devamı niteliğindeki "Teorem II" bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle açıldı.

Açılışta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dinç, her sanat eseri aslında bir teorem olduğunu belirtti.

Dinç, eserlerinde çoğunlukla bilime dayandığını kaydederek, "Bu sergide de evreni ele alıyorum. Sergide kuantum fiziğinin etkisini görebilirsiniz." dedi.

"Biz eski toplumların işleri genellikle otobiyografik olur"

Eserlerinde malzeme olarak demiri kullandığını ifade eden Dinç, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımda son seneler malzeme olarak fazla kullandığım demirle ilgili bilgi toplamak istediğimde 4-5 bin yıllık Demir Çağı ile karşılaştım. Merkezinde yüzde 40 oranında demir ve nikel saklayan bir gök cisminde yaşadığımızı da artık biliyorum. Dahası, ihtiyar yıldızların içine çökme (ölümü) anında demirin oluştuğu biliniyor. Demir atomunun evrende bilinen en uzun ömürlü atom olduğunun hesap edildiğini duydum. Bence hala yaşamakta olduğumuz Demir Çağı'nın, insanlık üzerinde yaptığı yapım, yıkım devam etmekte."

Dinç, anne tarafından demirciler sülalesinden geldiğini dile getirerek, "Zaten biz eski toplumların işleri genellikle otobiyografik olur. Yani tarihi yaratıklarız biz, tarihimize dayanarak ilerlememiz lazım." dedi.

Sanat dünyasındaki yeri Arte Povera ile minimal sanat arasında bulunan sanatçı, Ankara'da Ostim Sanayi Bölgesi'nde genç sanatçılarla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sergi, 30 Eylül'e kadar Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak.

Osman Dinç

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 1948 yılında doğan sanatçı, 1990-2011'de L'Ecole Nationale Superieure D'Art de Bourges'da öğretim üyeliği yaptı.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde 60'ın üzerinde kişisel sergi düzenleyen sanatçı, 100'ün üzerinde grup sergilerine katıldı.

Dinç, "Yılın Heykel Sanatçısı Ödülü", tüm çalışmalarından dolayı "Heykel Dalında UNESCO Başarı Ödülü" ile 3 kez "Devlet Resim Heykel Yarışması Ödülü"nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle sahip.

Sanatçının yer aldığı önemli koleksiyonlar arasında ise Cirva Marseille, Marsilya, Fransa; The Art Collection of the Municipality of Paris, Fransa; Istanbul Modern, Türkiye; Arter Koleksiyonu, Türkiye; Merkez Bankası Koleksiyonu, Türkiye; The Annecy Museum Collection, Fransa ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı) bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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Sanatçı Osman Dinç'in "Teorem II" Sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı - Haberler
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