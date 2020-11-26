Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

26.11.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:06

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, İstanbul'un coğrafi işaret ürünü Şile bezini dünyaya tanıtacak.

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, İstanbul'un coğrafi işaret ürünü Şile bezini dünyaya tanıtacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve Şile Belediyesi tarafından geliştirilen projede yer alan Neziroğlu, köylerde dokuma tezgahlarında üretilen, kadınların el emeği, göz nuru ve geçimlerinin bir parçası olan Şile bezini güncelleştirerek, yepyeni bir koleksiyona dönüştürecek.

Neziroğlu ayrıca Şile'nin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan Şile bezinin, unutulmaya yüz tutan dokuma tekniklerini de 18 ay boyunca köylerdeki kadınlara öğretecek. Proje kapsamında verilecek eğitimin ardından kadın istihdamı yaratılması da hedefleniyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

Projeye ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Neziroğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerde kadınlarımızın elinde büyük emekle şekillenen Şile bezini yepyeni dokunuşlarla koleksiyona dönüştürmek, dünyaya yaratıcı bir endüstri argümanı olarak sunmak istiyoruz. Gelenekseli güncele taşımak ve dünyaya tanıtmak en büyük dileğimiz. Bir yandan unutulmaya yüz tutan teknikleri kadınlara öğreterek istihdam yaratacağız diğer yandan güncellenen tekniklerle koleksiyona dönüşecek bu emekleri dünyaya sunma fırsatı yakalayacağız. Bu çok özel hikayeyi anlattığımız İngilizce-Türkçe bir sanat videosu ile dünyaya açılacağız."

Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Neziroğlu

İlgili Haberler

'Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz'
"Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"
3 ASIRLIK TARİHİ BİNADA, DÜNYA SANATÇILARI YETİŞECEK
3 ASIRLIK TARİHİ BİNADA, DÜNYA SANATÇILARI YETİŞECEK
Pandemide yoksulluk: 'Bebek bezi yerine poşet, mama yerine şekerli su'
Pandemide yoksulluk: "Bebek bezi yerine poşet, mama yerine şekerli su"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Özge Özder Cansu Dere Funda Eryiğit
Spor Samatta Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 14:06:39. #1.15#
title