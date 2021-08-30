Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi
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Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Kültür Sanat

Mustafa Yıldızdoğan'ın konseri Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması Mustafa Yıldızdoğan'a hediye taktimi Konserden görüntüler ANKARA - Ankara'da Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni'nde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Mustafa Yıldızdoğan'ın konseri

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması

Mustafa Yıldızdoğan'a hediye taktimi

Konserden görüntüler ANKARA - Ankara'da Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni'nde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi - Haberler
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