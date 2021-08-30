Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Gölbaşı'nda konser verdi
Mustafa Yıldızdoğan'ın konseri Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması Mustafa Yıldızdoğan'a hediye taktimi Konserden görüntüler ANKARA - Ankara'da Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni'nde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.
Mustafa Yıldızdoğan'ın konseri
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması
Mustafa Yıldızdoğan'a hediye taktimi
Konserden görüntüler ANKARA - Ankara'da Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni'nde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal