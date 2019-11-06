Sanatçı Metin Şentürk, Elazığ'ın saklı kanyonlarını paylaştı, herkesi gülümsetti

06.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:28

Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajlarının bağlantısında bu yaz keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarının çok sayıda ulusal medyada yer almasının ardından sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Sanatçı Metin Şentürk'te "Elazığ'ın bu güzelliklerini ben görebilecek miyim" paylaşımıyla destek vererek herkesi gülümsetti.



Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajları'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylek ismi verildi. Bir süre önce getirilen gezi teknesiyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazetecinin yer aldığı kafilenin kanyonları gezmesiyle bölge ülke gündeminde geniş yer aldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Drone ile havadan görüntüleyip servis ettiği fotoğraf ve görüntüler başta TGRT Haber, CNN Türk, Habertürk ve TRT dahil bir çok ulusal ve yerel TV ile ulusal ve yerel gazetelerde geniş yer aldı.



Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı



Dün akşam ise yine Saklı Kapı ve Kara Leylek kanyonları Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın kendi sosyal medya hesaplarından "Dünyanın en görkemli mekanı, Elazığ'ın dünyaya sunduğu eşsiz iki muhteşem kanyon, Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonları sizleri bekliyor, ElazığınSaklıKanyonları, ComeToElazığ" paylaşımı sonrası tekrar bir çok kişinin dikkatini çekti. Vali Kaldırım'ın paylaşımı sonrası çok sayıda kişi kanyonların görsellerini sosyal medyadan paylaştı.



Sanatçı Metin Şentürk'te paylaştı, herkesi gülümsetti



Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın paylaşımı üzerine görme engelli ünlü sanatçı Metin Şentürk'te bir paylaşım yaptı. Vali Kaldırım'a atıfta bulunan Şentürk, "Yahu Sn. Valim Elazığ'ın bu güzelliklerini ben görebilecek miyim? Harikasınız! Dünyaya büyük bir tarihi değer kazandırdınız"diyerek herkesi gülümsetti.



Vali Kaldırım'da ünlü sanatçıya verdiği cevapta ;"Sevgili Metin bey,siz gelin bu muhteşem güzellikleri göstermek benden



Dünyanın saklı cennetine beklik"ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise paylaşımında," Jeolojik yapısıyla, eşsiz görünümüyle her gün daha fazla yerli-yabancı ziyaretçinin yeni durağı olmaya aday, ElazığınSaklıKanyonları Türkiye'nin turizmine tarihi değerler kazandırmaya devam ediyor.Herkesi, doğa harikası bu manzarayı görmeye Elazığ'a davet ediyoruz"dedi.



Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise,"Elazığ, tarihi değerlerini dünyaya kazandırmaya devam ediyor. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın büyük çabaları sonucunda, Elazığ'ın saklı kanyonlarını keşfettik"ifadeleriyle paylaşımda bulundu.



500 binden fazla takipçisi olan Siber Güvenlik Uzmanı Yazar Ali Keskin'de paylaşımında," İlk bakışta Antalya'da bir kanyon gibi gözüküyor ama burası Gakgoşlar diyarı Elazığ"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA