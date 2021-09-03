Sanatçı İnci Çayırlı için tören düzenlendi

İki gün önce vefat eden, Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı adına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

İki gün önce vefat eden, Türk sanat müziği geleneğinin önemli ve başarılı isimlerinden 86 yaşındaki İnci Çayırlı adına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı'nın törenine ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta sanat camiası olmak üzere baş sağlığı mesajı dileyerek, "İnci Çayırlı, her açıdan çok büyük bir sanatçıydı. Müstesna bir geleneğin temsilcisiydi. Müzik dünyamızın en önemli üstatlarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemişti. Sadece sanatseverlere değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Sanata verdiği değer, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz." diye konuştu.

Kızı Canan Atalay, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi.

Atalay, İnci Çayırlı gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı onurlu olduğunu dile getirerek, "Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve 'sana vasiyetimdir' dediği 'Birtanem'in sözleri gibi, 'bir sabah kalktım birtanem sen yoksun.' Bana bıraktığın bu onurlu miras ve bana öğrettiğin her şey için minnetarım." ifadelerini kullandı.

Çayırlı'nın manevi oğlu Bahadır Şener de usta sanatçıyla yaklaşık 11 yıldır çalışma fırsatı bulduğunu aktararak, "Son 10 yıldır aralıksız her gün onunla beraberdik. Gerek Eskişehir'de gerek buradaki korolarda beraber çalıştık. Kendisi gördüğüm en büyük hanımefendidir. Bir İstanbul hanımefendisini kaybettik. Ben de kendi annemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Çok anılarımız var. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Bana çok şeyler öğretti. Her şey için ona minnetarım." ifadelerini kullandı.

Çayırlı'nın öğrencilerinden tambur sanatçısı Hakan Talu "Hoca çok güzeldi. İnsanlığı güzeldi. Okuması, dostluğu, şefliği, ruhu güzeldi. Önce ailesine ver herkese baş sağlığı diliyorum." dedi.

Törene gönderdiği videoyla katılan Müjdat Gezen, "İnci abla seni çok sevdiğimi en iyi sen bilirsin. Bizim bırakıp gittin. Sen Türk sanat musikisine tek yönle hizmet etmedin. Yalnız sesinle, yorumunla değil, hocalığınla pek çok konuda yararın oldu. Sesin hep kulaklarımda çınlayacak." dedi.

Törende ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Bursa Devlet Korosu'ndan Haki Numanoğlu, Aşiyan Korosu'ndan Handan Kavas, öğrencisi Çiğdem Yarkın, Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'in bulunduğu birçok isim konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı