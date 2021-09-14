Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler
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Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında organize edilen konserde Büyükakkan, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, Arapça ve Rusça seslendirdiği şarkılarla Mersinli müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Efruze ve Ezgi Ayçe'nin konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde, dünya müzikallerinden caz standartlarına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan geniş bir repertuar seslendirildi.

Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde sanatçılar alkış aldı.

Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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