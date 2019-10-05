05.10.2019 16:00

Sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu'dan evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR - PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek vermek amacı ile kentte gelen TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, "Baba ve torun sahibi bir dede olarak annelerin sesine, çığlığına duyarsız kalmamız mümkün değil. Gelişimin başka hiçbir sebebi yok. Bir hukukçu, aktör, yazar ve ülkenin bir evladı olarak bu yaraya benim sessiz kalmam zaten mümkün değildi" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdi.

"Annelerin haklı bir gerekçeleri ve davaları var, çünkü evlatlarını arıyorlar"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehirlioğlu, çocukların dağa kaçırılmasının herkesi ilgilendiren ve üzen bir yara olduğunu belirterek, "Buradaki annelere, babalara, ailelere destek vermemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Vicdan sahibi birinin, annelerin çığlığına sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Haklı bir gerekçeleri, davaları var. Çünkü evlatlarını arıyorlar. Bin bir güçlükle yetiştirdikleri, vatan için büyüttükleri evlatlarının ellerinden çalınmasının derdindeler. Uzun zamandır evlatlarını arıyorlar. İlk kez bir araya gelme durumu olduğu için sanki bugün arıyorlarmış gibi algılanıyor. Oysa ki ferdi olarak uzun zamandır evlatlarının peşindeler. Ama dertlerini kimseye duyuramıyorlar. Bir araya gelince, topluluk oluşturunca daha görünür oldular" dedi.

"Baba ve torun sahibi bir dede olarak duyarsız kalmamız mümkün değil"

Türkiye'deki aydınların ve sanatçıların buna seyirci kalmaları, kayıtsız ve duyarsız olmaları kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Baba ve torun sahibi bir dede olarak annelerin sesine, çığlığına duyarsız kalmamız mümkün değil. Gelişimin başka hiçbir sebebi yok. Bir hukukçu, aktör, yazar ve ülkenin bir evladı olarak bu yaraya benim sessiz kalmam zaten mümkün değildi. Geliş sebebim sadece psikolojik destek vermek, onların yanında olmak. Gönlümüzde olduklarını söylemek ve bir an önce evlatlarını kavuşmaları açısından dua etmek ve onların acısını paylaşmak" diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrılırken, ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Kaynak: İHA