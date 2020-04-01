Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı - Haber
İsmail Doğan, Kayseri, Söke

Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı

Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı Kayseri'de virüsten dolayı uzaktan eğitime geçen öğrenci, sanal ortamda hafızlık eğitimini tamamladı Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilince, Kayseri Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu'nda bir öğrenci...

01.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:55
Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı

Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı

Kayseri'de virüsten dolayı uzaktan eğitime geçen öğrenci, sanal ortamda hafızlık eğitimini tamamladı

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilince, Kayseri Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu'nda bir öğrenci eğitimini tamamlayarak, sanal alemin ilk hafızı oldu.

Akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de veren Kur'an Kursunda uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber 234 öğrenci mobil uygulamalar aracılığı ile öğretmenleriyle eğitimlerine devam etti. Hafızlık eğitimine örgün olarak başlayan öğrencilerden Mustafa Muaz Söke de uzaktan eğitimini tamamlayarak sanal alemin ilk hafızı oldu.

Evde mobil uygulamalarla eğitimlerine devam ettiklerini ve hiç irtibatlarını kesmediklerini söyleyen Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu Müdürü İsmail Doğan, "Burada biz hafızlıkla birlikte, akademik eğitim de veriyoruz. Malumunuz üzere korona virüsten önce normal eğitim veriyorduk. Bizim okulumuzda 234 tane fiili olarak hafızlık yapan öğrencimiz var. Korona virüsten sonra tatil yapılır yapılmaz, evde eğitim başlayınca evlerden öğrencilerimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık, aynı şekilde devam ettik kaldığımız yerden. Şu anda da ilk sanal hafızımız oldu. Sanal alemin ilk hafızı oldu da diyebilirim. Okuldaki eğitimi biz evlere taşıdık sadece. Biz bu durumdan memnun değiliz ama en az zararla bu süreci atlatmak istiyoruz. Memnun olmama sebebimiz de yüz yüze hafızlık eğitiminde bazı durumlar var ve evde biz bu durumları yaşayamıyoruz ama şu anda yapacak bir şey yok, mecburi bir durumdan dolayı biz sanal alemde bu şekilde yapmaktayız. Temennimiz kısa süre içerisinde bu durumun bitmesi ve biz de normal eğitimimize devam ederiz" dedi.

İsmail Doğan, hafızlık gibi zor bir süreçte hiç kayıp vermeden kendilerine dönen velilere teşekkür ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz evde kalsınlar ve bu süreç bitene kadar dışarıya çıkmasınlar. Çocuklarımızın eğitmenleri şu an anne ve babaları. Biz sadece sabahları onları derse alıyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işleri bir nevi anne babalar yapıyor bu süreçte. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hafızlık gibi zor bir süreçte, hiçbir kayıp yaşamadan bize dönebildiler. Evlerinde kalsınlar ve bize yardımcı olsunlar. İnşallah okulumuza geçince eğitimimize devam edeceğiz kaldığımız yerden."

Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar Haber
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Haluk Levent Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:40:29. #1.14#
title