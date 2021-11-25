Sana Söz hangi gün? Sana Söz yeni bölüm ne zaman? Sana Söz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sana Söz hangi gün? Sana Söz hangi kanalda, yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın yazdığı Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki ama Sana Söz saat kaçta başlıyor?

SANA SÖZ KONUSU

Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.'Sana Söz' nefes kesen hikayesi ile yakında Star'da.

SANA SÖZ HANGİ GÜN?

"Sana Söz" dizisi 2 Kasım 2021 Salı saat 20.00'de STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

SANA SÖZ OYUNCULARI

Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya ve Serkan Altunorak yer alıyor.

SANA SÖZ İLK BÖLÜM İZLE

SANA SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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