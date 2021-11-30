Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sana Söz canlı izle! Star TV Sana Söz 5. bölüm canlı izle! Sana Söz yeni bölümde neler olacak? Sana Söz 5. bölüm izle! Sana Söz yeni bölüm fragmanı izle!

SANA SÖZ CANLI İZLE!

SANA SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe Erten'in sağlık durumunda meydana gelen değişim Rıza'yı yeni planlar yapmaya iterken; Elif ve Ömer şahidi bulmak için birlikte hareket edecektir. Erdem Ayşe davasının şahidiyle yaptığı konuşma sonrasında Rıza ile yüzleşir.

Azmi Baba'nın kaybolmasıyla Ömer ve Aysel arasında ortaya çıkan kriz giderek derinleşir. Aysel Azmi babayı huzurevine yollamak için Ömer'i bir kez daha ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer Aysel'in hiç beklemediği bir çözüm yolu bulacaktır.

Duru, Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora, Duru'yu kendisine inandırmanın yollarını arayacak; Duru ise büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar.

Elif'in programında yaşanan tehlike, Ömer ve Elif arasındaki bağı güçlendirirken; Erdem hem iş hem de aile hayatında bir yol ayrımının eşiğindedir.

SANA SÖZ NE ZAMAN?

Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi.

Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.'Sana Söz' nefes kesen hikayesi ile yakında Star'da.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

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