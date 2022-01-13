Samurlu, Şehitkemal ve Çıtak Mahallesi Projeleri Başladı

ALİAĞA, İZMİR (Bültenler) - Bu kapsamda Samurlu, Şehitkemal ve Çıtak Mahallesi Sosyal Yaşam projelerinin yapımına başlandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3 mahalledeki proje yapım çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla birlikte mahallinde inceledi. Başkan Acar, "Köylerimizdeki sosyal yaşam alanlarını geliştirerek yaşam standartlarını daha üst seviyelere çıkarmak gayesindeyiz" dedi.

DOĞAPARK'TAN SONRA MAHALLE PROJELERİNE DE BAŞLANDI

Sosyal yaşam alanlarını kent merkezi dışında tüm mahallelere yaymayı amaçlayan Aliağa Belediyesi, Samurlu Mahallesi'nde ' Oba Park Sosyal Tesisleri', Çıtak Mahallesi'nde 'Spor ve Sosyal Tesisleri', Şehitkemal Mahallesi'nde ise 'Şehitkemal Sosyal Tesisleri' projeleri için yapım çalışmalarına başladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'Aliağa Gelişim Vizyonu' kapsamında hazırlanan projeler, 7'den 77'ye uzun yıllar Aliağalılara ve mahalle sakinlerine hizmet verecek. Projelerin beş ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

SAMURLU OBA PARK SOSYAL TESİSLERİ

Samurlu Mahalle girişinde 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek proje sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapacak. Proje alanında mesire alanları, açık ve kapalı düğün salonu, gençler için halı saha, çocuk oyun alanları ve kafeterya bulunacak. Mahalle Muhtarlığı ve Aliağa Yörükler Derneği'nin önerileri ile tasarlanan projede 150 metrekare Geleneksel Oba Çadırı da bulunuyor. Proje kapsamında Samur Dede Türbesi ve çevresi de restore edilerek düzenlenecek.

ŞEHİTKEMAL SOSYAL TESİS PROJESİ

İzmir yönünden Aliağa'ya giriş mahallelerinden olan Şehitkemal Mahallesi'nde toplam 3 bin 150 metrekarelik alana sahip olacak sosyal tesis projesi için Belediye ekipleri çalışmalara başladı. Mahalle muhtarlığı ile mahalle sakinlerinin istek ve görüşleri alınarak hazırlanan projede sosyal etkinlik ve çocuk oyun alanları yer alacak. Projede yer alan sosyal tesis binasında; gelin-damat odası bulunacak, mutfak ve kapalı alanda kafeterya hizmeti verilecek.

ÇITAK SPOR VE SOSYAL TESİSLERİ

Çıtak Mahalle girişinde 13 bin 100 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede sosyal etkinlik alanları, futbol sahası, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış standı ve açık hava piknik alanları yer alıyor. Mahalle muhtarlığı ile mahalle sakinlerinin sosyal ve spor aktivite istekleri doğrultusuna planlan proje kapsamında, alanda mevcut bulunan yapıların iç mekân düzenlemeleri ve dış cephe revizyonları yapılacak.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "KÖYLERİMİZDEKİ SOSYAL YAŞAM ALANLARINI DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAK GAYESİNDEYİZ"

Üç farklı mahallede eş zamanlı başlayan çalışmaları muhtarlarla birlikte yerinde inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çalışmalar ve projeler hakkında şunları söyledi: "Aliağamızın önemli mahallelerinden olan Samurlu'da 'Oba Park' Projemizi başlattık. Projemizi beş ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz yaklaşık 18 dönümlük bir alan üzerine yapılacak. Oba Parkımızın içinde halı saha, mesire alanımız, sosyal yaşam alanlarımız, obamız, yörük çadırımız, açık ve kapalı düğün salonumuz olacak. Burayı çay bahçesi olarak da kullanabileceğiz. Aliağamıza yakışan bir sosyal yaşam alanını Samurlu Mahallemize kavuşturacağız. Samurlu Mahallesi ile birlikte Çıtak ve Şehitkemal Mahallelerimizdeki sosyal yaşam projelerimize de başladık. Köylerimizdeki sosyal yaşam alanlarını geliştirerek yaşam standartlarını daha üst seviyelere çıkarmak gayesindeyiz. Bir diğer amacımız ise köylerimizden şehrimize göçleri de bir nebze olsa kesebilmek. Bu nedenle 'Doğa Park' gibi şehir merkezimizde devam eden projeler gibi köylerimizde de sosyal yaşam alanlarını genişletmek ve çoğaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet