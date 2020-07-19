SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: "Araçlarda gezici güvenlik personeli var"
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SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı: "Araçlarda gezici güvenlik personeli var"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pandemi ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarında gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıklarını ifade ederek, gezici güvenlik personelleri görevlendirdiklerini söyledi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı:
19.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:27

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pandemi ile birlikte tüm toplu taşıma araçlarında gerekli önlemleri ve tedbirleri aldıklarını ifade ederek, gezici güvenlik personelleri görevlendirdiklerini söyledi.

Pandeminin ilk gününden itibaren tedbirleri en üst seviyeye çıkararak ilgili genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları doğrultusunda vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlamaları adına tüm birim personelleri ile üst seviyede gayret gösterdiklerini dile getiren SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Virüsün yayılımını azaltmak için tüm araçlarımızda her seferin tamamlanmasından sonra dezenfektanlar ile temizleyerek bir sonraki sefere hazır hale getiriyoruz. Aynı işlemi gün sonunda da yapıyoruz. Ortak kullanım alanları olan tramvay istasyonlarımızın girişlerinde ve otobüslerde de el dezenfektanları koyduk" dedi.

Yoğun saatlerde ek seferler konuldu

İstasyonlarda bulunan güvenlik personelleri ve otobüs sürücülerinin maskesiz yolculuğa izin verilmediğini ifade eden Tamgacı, "Maskesiz yolcularımıza maske dağıtımı ve yolcularımızın ateş ölçümleri yapılmaktadır. Sefer aralıkları yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu saat dilimlerinde daha sık olacak şekilde planlanıyor, gerekli durumlarda ek seferler ile yoğunluğun oluşumu en aza indiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Yolcularımızın uyarılara uyması süreci daha sağlıklı hale getirecektir"

Yolcu kapasitesi kuralına uyduklarını söyleyen Tamgacı, otobüslerde bu kural kapsamında yolcu yoğunluğu olduğunda sürücülerin yolcu almayarak sosyal mesafenin korunmasına katkı sağladığını da belirterek şunları söyledi:

"Gün içerisinde otobüs ve tramvayla ilgili amirler ve güvenlik personeli uygunsuz maske kullanımı, sosyal mesafe ve oturma düzenlerini kontrol ediyor gerekli durumlarda uyarılarla virüs yayılımını engellemek için çalışıyoruz. Koltuklar üzerinde de sosyal mesafe uyarılarımız bulunuyor. Tramvaylarımızda yine gezici güvenlik personelimiz ve en yoğun bazı istasyonlarda daha sık yapılan kontroller ile sosyal mesafenin korunması sağlanmakta. Gezici güvenlik personelimiz araç içerisinde yoğunluğun oluştuğunu tespit ettiğinde kontrol merkezi ile iletişime geçerek bir sonraki istasyonunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Bu önlemler kapmasında araçlarda meydana gelebilecek yoğunluğu önlemek için istasyon anonsları ile daha rahat ve sosyal mesafeye uygun yolculuk yapılması sağlanmakta. Vatmanlarda sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Yapılan tüm çalışmaların sonucunu alabilmek ve bu salgının önlenebilmesi için yolcularımızın görevli personellerin ikaz ve uyarılarına uyarak sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlamaları önem arz etmekte." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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