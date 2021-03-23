Samsung, OLED Panel Konusunda Çinli BOE ile İşbirliği Yapacak!

OLED panel üretimi konusunda lider olan Samsung, tek rakibi olan Çinli BOE firması ile OLED panel üretme konusunda işbirliği yapmaya karar verdiği açıklandı. BOE yeni müşterisi Samsung için "Esnek OLED Panel" üretecek.

Güney Kore'den bir habere göre, Çin'in en büyük ekran üreticisi olan BOE firması, Samsung'un akıllı telefonları için OLED panel üreteceğini bildirildi. Samsug firması, OLED panel üretiminde lider konumda olmasına rağmen BOE ile çalışmaya sıcak baktığı bildirildi.

Çin içerisinde ekran endüstrisi hızla gelişmektedir ve Samsung firması BOE ile ortaklık kurmak zorunda kaldığı bildirildi. BOE'nin OLED ekran tedariki, Güney Kore ekran endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı söyleniyor.

Samsung, OLED Panel Konusunda Çinli BOE ile İşbirliği Yapacak!

Samsung firması OLED panel konusunda kendi üretimi mevcuttur. Ancak "esnek OLED" panelleri BOE firmasına ürettirmekte ısrarcı gözüküyor. Samsung Electronics, bazı Galaxy M serisi modellerinde BOE'nin esnek OLED'lerini kullanmayı planlıyor. Bu akıllı telefonlar bu yılın ikinci yarısında resmiyet kazanacak. Esnek OLED ekranın ana özelliği; esnek bir alt tabakaya dayalı bir ekran olmasıdır. Sert bir cam alt tabaka yerine ekranı bükebilen plastik bir malzeme (poliimid) kullanır. Esnek OLED, üst düzey bir ürün olarak sınıflandırılır. Bunun nedeni hafifliği, inceliği ve yüksek derecede tasarım esnekliğidir. Bunlar, kıvrımlı kenarlı akıllı telefonlarda ve katlanabilir akıllı telefonlarda bulduğumuz ekranlardır.

Çinli BOE Ekran Kalitesi Artıyor

BOE'nin OLED ekranları oldukça kaliteli olduğu, ancak global piyasada bu durumu marka haline getiremediği konuşuluyor. BOE firması, ürettiği OLED panellerin çoğunu Huawei'ye satıyor. Ancak BOE firması, Huawei'nin üzerinde mevcut olan yasaklar yüzünden bazı sorunlar yaşadığı söyleniyor.

BOE'nin başka bir yol bulması gerekiyordu, bu yüzden bir atılım için Samsung Electronics'e başvurdu. Samsung Electronics, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ve ekran üreticilerinin en büyük müşterisidir.

Samsung Electronics'e esnek OLED tedariki, Kore ekran endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. BOE'nin OLED'i, Galaxy M serisindeki birkaç modelle sınırlı olacak. Bu akıllı telefonlar Samsung'un bütçe cihazları olacak. Aynı zamanda Samsung Electronics, BOE'nin ürünlerini kabul ettiği için BOE'nin teknolojisi, kalitesi ve fiyatının Samsung Electronics'in standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, gelecekte iki şirket arasında daha fazla iş birliği olma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca Samsung Electronics, ürün fiyatlarında rekabet avantajı sağlamak için BOE ile işbirliğini genişletebilir.

Raporlara göre Çinli BOE ekran üreticisi, Samsung Electronics'den sipariş almak için Samsung'a harika bir teklifte bulundu. Bu durum karşısında Samsung, BOE ile birlikte çalışmaktan mutlu olacak. Çünkü, OLED panel üretiminde tek rakibi ile işbirliği yapması, Samsung firmasının piyasadaki hakimiyetini güçlendirecek.

Kaynak: Tekmoloji