Samsung Note 20, Note 10'dan Daha Ucuz Olacak
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Samsung Note 20, Note 10'dan Daha Ucuz Olacak

Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy Note 20 serisini başlatmak için 5 Ağustos'ta sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak ve ortaya çıkan rapora göre Galaxy Note 20, Note 10'dan daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung Note 20, Note 10'dan Daha Ucuz Olacak
13.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:43

Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy Note 20 serisini başlatmak için 5 Ağustos'ta sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak ve ortaya çıkan rapora göre Galaxy Note 20, Note 10'dan daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı

Güney Koreli medyasının iddiasına göre Samsung, Covid-19 nedeniyle akıllı telefon talebindeki ve satışlarındaki düşüşü Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatlarına yansıtacak. Geçtiğimiz yıl Note 10 serisi için ülkemizde 10 bin TL seviyesini belirleyen Samsung'un Note 20'yi daha ucuza satması gündemde.

Kore medyasının yaptığı fiyatlandırma çizelgesine göre Galaxy Note 20 serisi, ülkesindeki Galaxy Note 10 serisinden 42 dolar daha ucuz olacak. Fiyatlandırmadaki bu düşüşün Türkiye'de de ciddi fiyat farkı yaratabileceğini söylemek gerekiyor.

Samsung Galaxy Note 20 Teknik Özellikleri

Lansman öncesinde Galaxy Note 20 serisinin bazı özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Galaxy Note 20 120Hz yenileme hızına ve 1084x2345 çözünürlüğe sahip 6.42 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bölgeye bağlı olarak Galaxy Note 20 Snapdragon 865 veya özel Exynos 990'dan gücünü alacak.

5 Ağustos'ta yapılması planlanan online lansman ile resmiyete kavuşacak Note 20'nin haricinde diğer merak edilen Galaxy Fold 2 için de yeni bir iddia ortaya atıldı. Yazılımsal olarak sıkıntı yaşadığı düşünülen Galaxy Fold 2'nin tanıtım tarihi tartışma konusu.

Kaynak: Tamindir

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