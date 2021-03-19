Samsung Galaxy S21 serisi "Makine Hatıraları: Uzay" sergisine sponsor oldu
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Samsung Galaxy S21 serisi "Makine Hatıraları: Uzay" sergisine sponsor oldu

19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:50
Samsung Galaxy S21 serisi

Refik Anadol'un Pilevneli Dolapdere'de gerçekleşecek "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Samsung Galaxy S21 serisi katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Refik Anadol'un Pilevneli Dolapdere'de gerçekleşecek "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Samsung Galaxy S21 serisi katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Samsung açıklamasına göre, marka, teknoloji ve sanat arasında köprü olma görevini önemli bir dijital sergiye sponsor olarak sürdürüyor. Refik Anadol'un daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarının yer alacağı "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, 19 Mart-25 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerle buluşacak.

Refik Anadol'un Samsung Galaxy S21 serisinin de sponsorları arasında yer aldığı, İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşecek en büyük sergisinde, sanatseverler makinelerin hatıraları üzerine sanal bir yolculuğa çıkacak.

Sergide verilerle hikaye anlatılıyor

Açıklamada aktarılanlara göre, "Hatıralar" ve "Düşler" başlıklı iki bölümden oluşan sergide Refik Anadol, yapay zekadan yararlanarak verileri işleyip büyüleyici görsel materyallere dönüştürüyor. Diğer işlerinde olduğu gibi bu sergisinde de verilerle hikaye anlatıyor. Makinelerin hatıraları üzerinden astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seren ve uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor. Sergide şimdiye kadar bir sanat eserinde kullanılan en büyük uzay temalı veri kümesinden yararlanılıyor.

Söz konusu sergi, pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olması durumunda sergi pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebilecek.

Samsung Galaxy S21 serisi

Açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy S21 serisi tasarımıyla her düzeyde kullanıcıya hitap ediyor. Profesyonel düzeyde kameraya sahip Galaxy S21 serisi, Samsung'un son teknoloji güç ve performans özellikleriyle de donatılması sayesinde sinema kalitesinde videolar ve yüksek çözünürlükte fotoğraf kareleri yakalayabiliyor. Geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliğiyle 8K videolardan yüksek çözünürlüklü fotoğraf kareleri yakalanmasını sağlayan cihazlar, yapay zeka destekli kameralarıyla da yaratıcı çekimler yapılmasına olanak sağlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra ile kullanıcılar çok sevdikleri S Pen deneyiminden de yararlanabiliyor. Son teknolojiye sahip parlak, akıllı ekranları ve yüksek performanslarıyla Samsung Galaxy S21 serisi, üretkenlik ve yaratıcılık konusunda öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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