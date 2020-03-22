Samsung Galaxy S20 5G Serisinden 'Iron Man' Sürprizi Samsung Galaxy S20 serisi hali hazırda çeşitli renk seçeneklerine sahip. Hatta 2020 Olimpiyat Oyunları için özel bir sürümü bile var.

Samsung Galaxy S20 serisi hali hazırda çeşitli renk seçeneklerine sahip. Hatta 2020 Olimpiyat Oyunları için özel bir sürümü bile var. Şimdi de bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Samsung, Galaxy S20 5G serisinin Iron Man özel sürümünü Çin'de duyurdu.

Bu özel sürüm telefonlar (Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G ve Galaxy S20 Ultra 5G) özel kırmızı bir kutu içerisinde geliyor. Kutuda Tony Stark'ın imzasının ve kalın harflerle yazılmış Stark Industries ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Kutunun içerisinde, özel bir kılıf ile gelen özelleştirilmiş kulaklıklar ve Iron Man'in kıyafeti üzerindeki ark reaktörüne benzeyen bir halka bulunuyor. Ayrıca telefonlar, özel duvar kağıtları ve özel zil seslerinden oluşan özel bir tema ile geliyor.

Sınırlı sayıdaki bu özel sürüm telefonlar arasından istediğinizi JD.com üzerinden satın alabilirsiniz. 12GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelen Galaxy S20 5G Iron Man Edition yaklaşık 986 dolardan (yaklaşık 6.460 TL) satışa sunuluyor. Aynı RAM ve depolama özelliklerine sahip olan Galaxy S20+ 5G Iron Man Edition da yaklaşık 1127 dolarlık (yaklaşık 7.380 TL) fiyat etiketine sahip.

Gri ve siyah renk seçenekleriyle gelen Galaxy S20 Ultra 5G Iron Man Man Edition ise diğer iki cihazdan daha yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. 12GB RAM/256GB depolama alanı ve 16GB RAM/512GB depolama alanı seçenekleri bulunan bu sürümün, 12GB'lık versiyonu yaklaşık 1409 dolardan (yaklaşık 9.230 TL) satışa sunulurken, 16GB'lık versiyonu da yaklaşık 1831 dolardan (yaklaşık 11.995 TL) satışa sunuluyor.