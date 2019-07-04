Samsung Galaxy S10'un Satış Rakamları, Galaxy S9'un Başarısızlığını Unutturdu

Samsung, Çin akıllı telefon pazarında zor vakitler geçirse de akıllı telefon sektörünün liderinin başarısı durmak bilmiyor. Çin'de 28 Şubat'ta duyurulan Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa sunulmuştu. Galaxy S10, satışa sunulduktan 15 dakika sonra, Galaxy S8'in ilk hafta satışlarını yerle bir etmişti.

Araştırma Firması Counterpoint Research, Galaxy S10'un başarısını önceki amiral gemisi Galaxy S9 ile karşılaştırdı. Elde edilen veriler sonucunda Galaxy S10'un benzer zaman aralıklarına bakıldığı zaman Galaxy S9'u geçtiği ortaya çıktı.

Yılın ikinci çeyreğinde dünya çapında 16 milyon Galaxy S10 satıldı. Bu da geçtiğimiz yıl aynı zaman diliminde satılan Galaxy S9'dan %12 fazla cihaz satıldığı anlamına geliyor. Tüm Galaxy ailesine baktığımız zaman da Galaxy S10+'ın %42 ile S10 ailesindeki en popüler cihaz olduğu karşımıza çıkıyor.

Galaxy S10 ailesinin diğer cihazlarının satış oranlarına bakıldığı zaman ikinci sırada %32'lik bir oranla Samsung Galaxy S10 geliyor. Samsung'un S10 ailesindeki nispeten bütçe dostu telefonu Galaxy S10e, %22'lik bir satış oranına sahipken Samsung Galaxy S10 5G ise %4'lük bir oran elde etmeyi başarmış.

Samsung'un Galaxy S10 ailesi, akıllı telefon sektörü lideri Samsung'un sektördeki yerini daha ileri taşıma konusunda büyük bir destek de vermiş durumda. Özellikle Galaxy Fold'un çıkışındaki fiyaskoya rağmen hiçbir gerileme göstermemesini sağlayan cihazlar, geçtiğimiz yıla oranla %3'lük büyümenin sebebi olarak görülüyor.

Samsung, %25'lik pazar payıyla akıllı telefon sektörünün lideri konumunda bulunuyor. İlginç bir şekilde Güney Koreli şirket, dünyanın en fazla akıllı telefon markası olmasına rağmen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de hem Apple'ın hem de Çin'li rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor. Galaxy S10 ailesi, şirketin bu rakiplerini yakalaması açısından bir hayli faydalı olmuş gibi görünüyor.