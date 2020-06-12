Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Sızdırıldı: Ekranı Belli Oldu Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Samsung Galaxy Note 20 kılıfı sızdırıldı ve cihazın ekranı onaylandı. İşte Samsung Galaxy Note 20 kılıfı hakkında gelen sızıntı.

Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Ortaya Çıktı: Düz Ekran ile Geliyor

Son gelen sızıntı ile birlikte Galaxy Note 20 düz ekrana sahip olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Note 20'nin düz ekrana sahip olacağı ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı. Şimdi yeni bir sızıntı daha oldu ve cihazın kılıfı belli oldu.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan resme göre, Samsung Galaxy Note 20'nin kılıfı hemen aşağıda yer alan resimdeki gibi olacak.

Samsung, 5 Ağustos'taki düzenleyeceği online etkinlikte Note 20 serisini tanıtacak. Note 20 serisi, 120Hz ekran yenileme hızı ile gelecek. Exynos 992 yonga setinden güç alması beklenen Note 20 Plus, 5G teknolojisini destekleyecek.

Cihazın 4.500 mAh bataryadan besleneceği ve bu bataryanın 120Hz yenileme hızında 87 saat, 60Hz yenileme hızında 97 saat dayanacağı söylentiler arasında. Sizler Note 20 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!