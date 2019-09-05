05.09.2019 03:04

Galaxy Note10 ile Anı Gördüğünüz Gibi Yakalayın

Samsung Galaxy Note 10, Yeni Kamera Özellikleriyle Anı Yakala.



Samsung, yaşadığınız özel anılarınızı yakalama ve dostlarınızla paylaşmanız için yenilikçi yollar sunmaya öncülük ediyor. Samsung'un bu vizyonu Galaxy Note10'un yeni kamera özellikleriyle bir kez daha hayata geçiyor.



Gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve üst düzey yazılımları bir araya getiren Galaxy Note10, video ve fotoğraf çekme deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy Note10 ailesinin her iki üyesi Galaxy Note10+ ve Galaxy Note10 kullanıcıları, Galaxy Note'un bugüne kadarki en güçlü yaratıcılık araçlarını kullanma olanağına sahip oluyor. Note10 günümüz yaşam biçimine uygun şekilde tasarlandı ve neredeyse gördüğünüz gibi yakalamanızı sağlayan kamera özelliğini güçlendirdi.



Günün İstediğiniz Saatinde Selfie Çekebilirsiniz

Hiç alacakaranlıkta fotoğraf çekmek isteyip de bulanık, odaklanamamış bir sonuçla karşılaştığınız oldu mu? Yeni bir inovasyon olan Gece Modu'na sahip Note10 ile böyle bir sorun yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Gece Modu, Note10'un ön kamerasıyla düşük ışıkta, güzel fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.



Profesyonel Kalitede Video Düzenleme Özellikleri Artık Cebinizde

Bir dizi geniş kapsamlı video aracı sayesinde Note10, tüm video üretim sürecini bir dönüşümden geçirmiş durumda. Öyle ki kullanıcılar herhangi bir ek cihaza ya da üçüncü parti yazılıma ihtiyaç duymadan sadece telefonları ile profesyonele yakın kalitede çekim ve montaj yapabilecekler.



Artırılmış Gerçeklikle (AR) Yaratıcı Ruhunuzu Dile Getirin

Yeni özellikleriyle birlikte Galaxy Note10 ile görüntü ve videolarda sabit ya da hareketli nesneler üzerinde AR çizimler yapabiliyorsunuz. Bu özellik kullanıcılara tüm video ya da fotoğrafı özel kılmalarına ve eğlenceye dönüştürmelerine olanak tanıyor.



Geliştirilmiş 3D Görüntü

Galaxy Note10+'da bulunan 'Derin Odak' özelliği 3 Boyutlu Derinlik Kamerası aracılığı ile kullanıcının çevre haritasını çıkarıyor ve gelişmiş bir 3 boyutlu tanımlama yaratıyor. Bu özellik bir nesnenin derinlik ölçümünü yapabiliyor ve 3 boyutlu haritalama işlemini mümkün kılıyor.



S Pen ile Uzaktan Kontrol

Geliştirilmiş S Pen kullanıcıları daha üretken ve daha etkin kılıyor. S Pen'in yeni özellikleri, uzaktan kontrol ile mod değişikliği sayesinde Canlı Odak ile fotoğraf ve video çekimini; mükemmel grup çekimleri için yaklaştırma ve uzaklaştırma özellikleriyle kamera kontrolünü; Selfie ya da Canlı Odak modunda kamera açısı değiştirme olanağını, hatta YouTube ve Spotify gibi seçili uygulamaları kontrol etmenizi sağlıyor.

Kaynak: Teknotalk.com