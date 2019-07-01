Samsung Galaxy Note 10+'ın 4 Kamerayla Geleceği Belli Oldu

Güney Koreli Samsung'un Birleşik Krallık Entelektüel Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı başvuruda Samsung, "DepthVision Lens" adlı bir teknoloji için isim hakkını aldı. Telifi alınan isim hakkı "DerinGörüş Lensi" olunca bu teknolojinin ne olduğunu tahmin etmesi çok da zor olmuyor.

Yeni telif muhtemelen Galaxy Note serisinin son üyesi Galaxy Note10+ ile ilgili. Time of Flight (ToF) adı verilen teknolojiye sahip olması beklenen cihazda, ToF sensörüne bu isim verilmiş olabilir.

ToF sensörü, akıllı telefonun derinlik algılayabilmesine yarıyor. Söylentilere göre bu sensör yalnızca Galaxy Note10+'ta bulunacak. Standart modelde bulunmayacak. Her iki cihaz da görünüş olarak benzer olsa da Note 10+'ın arka kamera sistemi ayrıştırıcı bir özellik olarak göze çarpıyor.

Yeni telefonların ön kamera konumlandırmaları da farklı olacak ve ekranın ortasında yer alacak. Telefon arka kamerası ise üç farklı diyafram açıklığına sahip olacak.

Android 9 ile gelecek olan bu serinin Avrupa ve Hindistan modellerinde Exynos 9820 ya da Exynos 9825 işlemci kullanılacak. ABD'de ise Snapdragon 855 işlemci ile satışa sürülecek olan cihazların 4G ve 5G varyantları bulunacak.