Samsung Galaxy Note 10'da Kulaklık Girişi Bulunacağı İddia Edildi

Geçtiğimiz aylarda Samsung'un Ağustos'ta çıkması beklenen amiral gemisi Galaxy Note 10'la ilgili ortaya atılan dedikoduları sizlerle paylaşmıştık. Bu dedikodulardan bir tanesi, telefonda kulaklık girişi ve fiziksel tuşlar bulunmamasıyla ilgiliydi. Yeni ortaya çıkan söylentilere göre eski iddialar geçerliliğini yitirebilir.

İddiayı ortaya atan kişi, XDA TV sunucusu ve aynı zamanda XDA yazarı Max Weinbach. Son zamanlarda paylaştığı söylentilerle yükselişe geçen Weinbach, attığı bir tweet'te kaynağının Note 10 ve Note 10 Pro'yu denediğini söyledi. Kaynağından aldığı bilgilere göre iki modelde de kulaklık girişi bulunuyor. Telefonun güç ve ses tuşlarının sol tarafta bulunduğunu ve gördüğümüz konsept tasarımların kulaklık girişi detayı haricinde mükemmele yakın olduğunu söyleyen Weinbach, Pro olmayan modelde SD kart girişi olmadığını da ekliyor.

Tabii ki bunlar yalnızca iddia ve bu iddiaların doğruluğunu telefonun lansmanı yapılana kadar net bir şekilde bilmek mümkün değil ancak Galaxy Note 10 modellerinin kulaklık girişi ve fiziksel tuşları için bazı boşluklar bırakan kılıflarının da satışa sunulduğu bir gerçek. Görselde arka tarafta kalan kılıfın altındaki boşluklara bakıldığında kulaklık girişine benzeyen bir yuvarlak kesim göze çarpıyor.

Modelle ilgili Max Weinbach'ın tweet'inde bahsedilen bir diğer dedikoduysa iki modelde de ön kameranın ekranın üst orta kısmında, ekrana gömülü vaziyette olacağı.

Tüm bunlara ek olarak SPen'in Note 9 modelindeki SPen'e çok benzediğini söyleyen Weinbach, Note 10 ve Note 10 Pro modellerindeki arka kameralarla ilgili de bilgi verdi. Weinbach'ın söylediğine göre Note 10 modelinde dikey şekilde hizalanmış üç arka kamera olacak. Note 10 Pro modelindeyse dikey şekilde hizalanan 3 kameranın sağ tarafında bir flaş bulunacak ve bu flaşın altında fazladan bir kamera daha yer alacak.