Samsung Galaxy Fold 2 Stok Sorunları Yaşayabilir
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Samsung Galaxy Fold 2 Stok Sorunları Yaşayabilir

Samsung tarafından yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Fold 2 ile ilgili sızıntılar

Samsung Galaxy Fold 2 Stok Sorunları Yaşayabilir
17.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:53

Samsung tarafından yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Fold 2 ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Fold 2 stok sorunları nedeni ile oldukça geç bir süre sonra satışa sunulabilir. İşte yeni sızıntıya dair merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy Fold 2 Stok Sorunları mı Yaşayacak?

Mevcut sızıntılar Galaxy Note 20'nin son kullanıcı deneyimi için hemen hemen hazır olduğunu gösterirken, Galaxy Fold 2'nin henüz yazılımsal eksikliklerinin olduğunu, bu nedenle üretim noktasında bazı gecikmelerin yaşanacağını ve Galaxy Note 20'ye kıyasla daha geç satışa sunulacağını işaret ediyor.

Şu an resmi bir açıklama bulunmuyor olsa da her iki modelin de 5 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Buna karşın Galaxy Fold 2'nin üretiminin ağustos ayında başlayacağı iddiası doğru ise mağazalara ulaşması bir ayı, yeterli stok seviyesine ulaşması ise birkaç ayı bulabilir.

Samsung Galaxy Fold 2 katlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirmeyi başarabilecek mi? Bekleyelim ve görelim. Peki siz bu modelden neler bekliyorsunuz? Siz bir katlanabilir telefon almak ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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