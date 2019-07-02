Samsung Galaxy A80 Avrupa'da Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, son dönemlerde sıkça tartışılan bir konuya nihayet açıklık getirdi. Samsung, Galaxy A80'i Avrupa ülkelerinde piyasaya sürdü. Samsung'un Galaxy A serisi için belirlemiş olduğu genel ücretlendirme periyoduna göre biraz daha pahalı olarak piyasaya sürülen Galaxy A80, Galaxy A90'ın daha da pahalı olabileceğini düşündürüyor.

Samsung'un piyasaya sürmüş olduğu yeni Galaxy A80'in teknik özelliklerine yakından bakacak olursak; her şeyden önce bu akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisinden güç alacak ve bu güç 8 GB RAM ile desteklenecek. Modelin dahili hafızası 128 GB olacak. 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Galaxy A80, kullanıcılarına FHD+ çözünürlük imkanı sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Galaxy A80, 25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya ve Android 9 Pie ile birlikte geliyor.

Bu akıllı telefonla ilgili olarak bir başka detay ise kamera özellikleri. Samsung bu akıllı telefonun ön tarafında herhangi bir kamera kullanmadı. Bunun yerine kızaklı bir sistem geliştirildi ve bu sistemi devreye soktuğunuz zaman telefonun 3'lü kamera kurulumu, ön kamera gibi bir işlev görüyor. Bu özelliği biraz daha detaylı olarak göstermek gerekirse;

Samsung Galaxy A80 Teknik Özellikleri

6.7 inç FHD+ (1080 x 2400 piksel) SuperAMOLED ekran



Qualcomm Snapdragon 730 işlemci



8 GB RAM



128 GB dahili bellek



48 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığında ana kamera, 8 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığında geniş açılı kamera ve ToF kamera (Bu kameralar hem ön hem de arka kamera olarak kullanılıyor.)



25 watt hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya



Android 9 Pie işletim sistemi



3 farklı renk seçeneği (Angel Gold, Phantom Black ve Ghost White)

Tüm bu özellikleriyle birlikte Galaxy A80'in Avrupa satış fiyatı 649 euro (yaklaşık 4.150 TL) olarak belirlenmiş durumda. Şirketin bu akıllı telefon modelini diğer ülkelerde ve Türkiye'de ne zaman satışa sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.