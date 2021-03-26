SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı

Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandıSAMSUN'da yasak bölgede serpme ile balık avlayan 2 balıkçı, denizde devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.

Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı

SAMSUN'da yasak bölgede serpme ile balık avlayan 2 balıkçı, denizde devriye gezen polis ekiplerince yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Bürosu ve Deniz Polisi, denizde yasaklı bölgede av yapan balıkçılara yönelik çalışma başlattı. Tekkeköy açıklarında devriye gezen polisler, bir teknede misinalı serpme ile kefal avı yapıldığını tespit etti. Balık avına yasak bölgede yakalanan A.T. ve Ü.T., kıyıya alındı ve 100 kilograma yakın kefal balığına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı