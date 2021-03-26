SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandıSAMSUN'da yasak bölgede serpme ile balık avlayan 2 balıkçı, denizde devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti

Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı

SAMSUN'da yasak bölgede serpme ile balık avlayan 2 balıkçı, denizde devriye gezen polis ekiplerince yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Bürosu ve Deniz Polisi, denizde yasaklı bölgede av yapan balıkçılara yönelik çalışma başlattı. Tekkeköy açıklarında devriye gezen polisler, bir teknede misinalı serpme ile kefal avı yapıldığını tespit etti. Balık avına yasak bölgede yakalanan A.T. ve Ü.T., kıyıya alındı ve 100 kilograma yakın kefal balığına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı
SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı
SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı
SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Yunus Emre Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAMSUN Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:14:55. #1.15#
title